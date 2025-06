Xbox portátil: Microsoft lança novo console em parceria com a Asus

Dois modelos Rog Xbox Ally, feitos em parceria com a Asus, sediada em Taiwan, estarão disponíveis antes do Natal, disse a presidente do Xbox, Sarah Bond, durante um evento online apresentando jogos para a plataforma.

A divulgação do Xbox Ally aconteceu poucos dias após o lançamento do Switch 2 da Nintendo, o console portátil que pode registrar recordes de vendas iniciais para o criador japonês do “Super Mario”.

— O Xbox Ally é um Xbox que você pode segurar nas mãos, reunindo o poder do Xbox e a liberdade do Windows — disse Bond. — Neste Xbox, você pode jogar jogos de toda a sua biblioteca, incluindo todas as lojas de jogos para PC com Windows, do Xbox e Battle.net até o Steam, GOG (plataforma Good Old Games) e Ubisoft Connect.

O dispositivo da Nintendo, que possui uma tela maior e mais poder de processamento, é uma atualização do Switch que se tornou um fenômeno global com jogos de sucesso como “Animal Crossing”.

A Microsoft prometeu divulgar detalhes sobre preços e data de lançamento do Xbox Ally nos próximos meses. Ambos os consoles portáteis do Xbox pareciam semelhantes aos controles do console da Microsoft em termos de botões, alavancas e pegadas, mas pareciam alongados para oferecer espaço para telas centrais.

“Ao ligar seu Xbox Ally, você inicializará diretamente na experiência de tela cheia do Xbox, um novo recurso otimizado especificamente para jogos portáteis”, disse a Microsoft em um comunicado.