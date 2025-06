Yamal e Dembélé fazem jogo decisivo pela Bola Ouro nesta quinta

A semifinal da Nations League, entre Espanha e França, disputada às 16h (horários de Brasília) desta quinta-feira (5/6), será extremamente importante para a votação da Bola de Ouro. O francês Ousmane Dembélé e o espanhol Lamine Yamal, estrelas das seleções semifinalistas, são considerados favoritos ao prêmio.

Previsões colocam Dembélé à frente de Yamal no atual momento. O atacante de 28 anos foi campeão da Champions League, do Francês, da Copa da França e da Supercopa francesa na temporada 2024/25. Ele foi eleito o melhor jogador da Champions League, com oito gols e seis assistências (duas na final). Já Yamal venceu a LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

Confira os números de Yamal e Dembélé na temporada

Lamine Yamal: 60 jogos, 19 gols e 22 assistências (41 participações)

60 jogos, 19 gols e 22 assistências (41 participações) Ousmane Dembélé: 55 jogos, 35 gols e 14 assistências (49 participações)

Nessa terça-feira (3/6), o espanhol de 17 anos comentou sobre a importância do jogo entre França x Espanha para a disputa da Bola de Ouro. O atacante do Barcelona fez mistério sobre sua opinião.

“A Bola de Ouro deveria ser concedida ao melhor jogador do ano. Mas as pessoas querem que quem vencer na quinta-feira entre Espanha e França ganhe a Bola de Ouro. Eu já tenho uma opinião sobre quem deveria ser, mas não vou dizer quem é. Guardo para mim”, disse Yamal.