Yarin a caminho! MC Guimê será pai de uma menina

MC Guimê e Fernanda Stroschein descobriram o sexo do primeiro filho neste domingo (22/6). O cantor e a empresária e influenciadora digital, que estão noivos, serão pais de uma menina. O vídeo do chá revelação promovido pelo casal foi postado pelo funkeiro e compartilhado pela futura mamãe.

“É, papai, a mamãe sempre esteve certa, viu?! A partir de hoje podemos chamar nosso neném pelo nome: Yarin. Chá revelação foi lindo demais!”, escreveu o artista na legenda da publicação. Os papais de primeira viagem assumiram relacionamento em março de 2024. A gravidez de Fernanda foi anunciada por MC Guimê em 8 de maio.

No Instagram, quando revelou a seus seguidores que a noiva estava grávida, o cantor falou da vontade de ser pai. “O nosso maior sonho se tornou realidade. Sim, nós seremos papais! Deus, toda honra e glória a Ti. Sem palavras pra descrever essa emoção que estamos sentindo. É tanta felicidade que nem cabe no peito… Não víamos a hora de compartilhar essa benção com vocês!”, comemorou.