yudi-tamashiro-celebra-sucesso-da-cirurgia-do-filho-e-anuncia-alta-hospitalar

Neste sábado (28/6), na rede social, Yudi Tamashiro contou que a cirurgia do filho de 40 dias, Davi, foi um sucesso. Ele e a esposa, Mila Braga, não deram detalhes do procedimento, apenas que foram em três lugares.

“Obrigada por cada oração. Deu tudo certo, graças a Deus e agora ele tá ali. Vamo pra casa. Ele só tava meio manhosos, manhoso não porque ele não tava conseguindo mamar direito, né amor, por causa que foi entubado e fica com mais dificuldade. Agora ele vai ter que esperar um pouco pra cicatrizar. Foram em dois lugares a cirurgia e mais do “bingolinho” dele…to bem mais calmo”, afirmou ele ainda no hospital. Na gravação, sua mulher e o pequeno apareceram de fundo.

Reprodução Instagram/ montagem Nascimento primeiro filho Yudi e Mila Reprodução Yudi e Mila se conhecem desde a infância; eles se casaram em 2022 Crédito: Trumpas Yudi Tamashiro Reprodução

O ex-apresentador havia explicado que o recém-nascido seria submetido a uma anestesia geral e seria entubado.