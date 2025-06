yudi-tamashiro-mostra-o-rosto-do-filho-pela-primeira-vez.-veja

O apresentador e influenciador Yudi Tamashiro, de 32 anos, emocionou os seguidores ao compartilhar, na manhã desta segunda-feira (9/6), a primeira foto do rostinho de seu filho, Davi Yudi. O bebê é fruto do casamento com Mila Braga, de 36 anos, e nasceu no último dia 19 de maio. Ele havia sido internado logo após o parto devido a um quadro de icterícia, mas recebeu alta recentemente.

“Apresentamos a vocês Yudinho, o nosso filho. Sentimos no coração que esse era o momento de apresentar ao mundo o nosso maior presente”, escreveu Yudi na legenda da publicação, celebrando o momento em família.

“Nosso milagrinho, nosso primeiro mestiço de japonês, com sono de anjo e cara de quem já nasceu sabendo que é amado”, completou.

Em tom emocionado e bem-humorado, Yudi falou sobre as semelhanças do filho com os pais. “Uns dizem que é a cara do pai. Outros juram que puxou a mãe. Mas a verdade é que ele pegou o melhor dos dois — inclusive o drama, a fome de madrugada e o carisma na hora das fotos”, brincou.

Yudi Tamashiro e a esposa

Yudi Tamashiro e Mila Braga

E que se tratava da vida real

Ele brincou ao falar que não era um boneco ou um bebê reborn

Yudi Tamashiro publicou um carrossel de fotos da esposa Mila Braga

O apresentador, que costuma falar abertamente sobre sua fé cristã nas redes sociais, também citou um trecho bíblico na homenagem ao pequeno: “Cada olhar dele é uma pregação muda. Cada bocejo, um versículo vivo: ‘Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá’ (Salmos 127:3)”.

Por fim, Yudi refletiu sobre os primeiros dias de paternidade. “Ainda estamos aprendendo, tropeçando, rindo, chorando e vivendo tudo pela fé. Mas uma coisa é certa: Deus caprichou. Sejam bem-vindos ao capítulo mais lindo da nossa vida. Com amor, fraldas e muita graça”.

