yudi-tamashiro-revela-quanto-cobra-por-suas-palestras:-“levo-uma-mensagem-espiritual”

Yudi Tamashiro, de 32 anos, atualmente se dedica a palestras espirituais e motivacionais, nas quais encontrou um novo propósito de vida. O marido de Mila Braga, com quem teve um filho recentemente, surpreendeu ao revelar que chega a cobrar até R$ 40 mil por esse trabalho.

Atualmente, sua principal fonte de renda vem justamente das palestras que realiza por todo o país. “O que paga minhas contas são as palestras que eu dou. Eu cobro entre R$ 30 e R$ 40 mil”, revelou durante uma entrevista no podcast “Festa da Firma” no YouTube, apresentado por Wellington Muniz, conhecido como Ceará. Ele ainda destacou que essas palestras geralmente são contratadas por empresas.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Yudi Tamashiro Reprodução Yudi Tamashiro Reprodução: Instagram Yudi Tamashiro Reprodução: Instagram Reprodução Voltar

Próximo

Nesses eventos, de cunho cristão, Yudi compartilha suas experiências pessoais como forma de inspirar o público. “Eu vou lá e falo sobre a minha vida, sobre o que eu fiz. É motivacional, mas também levo uma mensagem espiritual”, explicou o ex-apresentador do SBT.

Além das palestras, Yudi também atua como empresário no ramo da construção civil. “Ao longo desse tempo, abri uma empreiteira no Japão, que contrata pessoas para trabalhar em grandes empresas por lá”, destacou.

Em seu testemunho na igreja evangélica, ele conta que sua conversão ao cristianismo foi fundamental para transformar sua vida. No auge da fama, admite que enfrentou o vício em álcool, frequentava casas de prostituição e levava um estilo de vida que hoje não condiz mais com seus princípios.