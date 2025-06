Zé Felipe e Virginia esclarecem que não houve cobrança para comer na festa de Maria Alice

Na noite desta segunda-feira (2/6), a equipe de Virginia Fonseca e Zé Felipe, em comunicado enviado com exclusividade ao portal LeoDias, negou veementemente que a apresentadora e o cantor tenham estipulado um valor para que os colaboradores envolvidos no aniversário pudessem desfrutar do buffet na festa de 4 anos da pequena Maria Alice. Segundo os representantes do ex-casal, os prints foram enviados por uma empresa terceirizada, e os artistas desconhecem tal informação.

Na celebração, inúmeros fornecedores estão envolvidos; desse modo, os pais da criança não se envolvem nas demandas internas. A única solicitação de extrema importância foi a proibição do uso de celulares no local. A festa de aniversário está sendo realizada neste momento com o tema “O Céu de Maria Alice”, escolhido pela primogênita da comunicadora com o músico. Por isso, o lugar estava cheio de nuvens, anjos gigantes e um telão enorme. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o bolo!

Ele tinha 2 metros e meio de altura e demorou 3 semanas para ficar pronto. Denilson Lima, confeiteiro super famoso entre os ricos e celebridades, que já fez bolos para gente como Isis Valverde, Marcus Buaiz e Jade Magalhães, foi o escolhido da vez novamente. Para a comemoração da irmã de José Leonardo e Maria Flor, esse foi o maior que já criou, com 15 profissionais trabalhando no projeto. Vale pontuar que 4 bolos foram pintados na hora, em Goiânia, e a entrega veio de São Paulo, em um caminhão com refrigeração especial.

Poliana Rocha, Margareth Serrão, Leonardo, Lucas Guedez, Rafa Uccman, Gabriela Versiani, Murillo Huff e outros famosos estão curtindo em grande estilo mais um ano de vida da mini blogueira. Além destes, nossa reportagem adiantou as atrações que vão se apresentar, com diversidade de gêneros e colocando os convidados com a energia lá em cima: Hugo e Guilherme, Kamisa 10 e DJ John.