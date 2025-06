Zé Felipe entrega voto com Deus, faz promessa para os fãs e adianta projeto inédito

Zé Felipe, cantor e compositor, na noite desta quarta-feira (4/6), fez uma confissão para os seguidores. O ex-marido de Virginia Fonseca compartilhou com os admiradores que fez um novo voto com Deus e vai deixar o cabelo crescer por mais um ano, sem ir ao barbeiro para cortar. Segundo o filho de Leonardo, essa decisão faz parte de um propósito com o divino em prol de algo maior. Além disso, afirmou que será mais ativo em suas contas nas redes sociais e pegou o público de surpresa ao antecipar um novo projeto internacional, desta vez apostando tudo no espanhol.

“Galera, é o seguinte: eu quero agradecer, velho, porque cada um que está escutando a minha música nova. Muito obrigado pela moral e carinho! Saibam que eu amo vocês demais. Vamos para cima daquele jeito, porque é mais um hit. Agora vou voltar a produzir e mexer com as músicas que eu tinha para mexer. Eu estartei de novo o projeto em espanhol, que em breve venho com mais novidades para vocês. Então, ainda tem muita coisa pra acontecer e muitas bênçãos para cair sobre mim e sobre vocês também. Vamos para cima e daquele jeito! Vou aparecer mais aqui e é isso. Deus nos abençoe! O pau quebra”, disparou Zé Felipe.

Zé Felipe – Foto: Reprodução/Instagram Zé Felipe e José Leonardo – Foto: Agência Brazil News José Leonardo, Zé Felipe, Virginia Fonseca, Maria Alice e Maria Flor – Foto: Agência Brazil News Zé Felipe e José Leonardo – Foto: Agência Brazil News

“Vocês estão pedindo para eu cortar o cabelo já tem um tempão, né? Aqui, deixa eu falar para vocês, não fiquem brabos não, hein. Eu fiz um propósito de novo, mano: o de ficar mais um ano sem cortar o cabelo. E propósito é propósito. Fazer voto com Deus a gente tem QUE cumprir e tem que ser fiel. É isso! Acho que vai ser incrível. Deus vai honrar como sempre honrou e vai ter que aguentar eu com o cabelinho de espiga. Mas confio que essa fase meio ‘fuen’ (ruim) passa rapidinho e vai ficar melhor. Já hidratei hoje e é isso!”, finalizou o intérprete recém-separado.

Recentemente, ainda em Portugal, o galã fez questão de declarar o seu amor pela primogênita Maria Alice antes de voltar ao Brasil. No dia do aniversário da pequena, que completou 4 anos, homenageou a irmã de Maria Flor e José Leonardo com um carrossel de momentos emocionantes entre o pai coruja e a herdeira: “Senti a mão de Deus no seu nascimento, um mundo cor de rosa. Vi minha alegria se multiplicar quando te olhei nos olhos pela primeira vez e ouvi seu choro ainda rouco, mas firme e precioso. Minha primogênita. Minha tota (apelido) corajosa! Você e seus irmãos são a tradução do amor para mim. Sua fé me toca e me ilumina todos os dias. Você é abençoada!”.