Zé Felipe já encontrou nova casa e vai ser vizinho de Virginia: “Não fui expulso”

Zé Felipe, cantor e compositor, revelou na noite desta sexta-feira (6/6) que já encontrou seu novo lar para viver a atual fase de solteiro. O ex-marido de Virginia Fonseca foi bem sincero em suas redes sociais, esclarecendo que não houve briga com a apresentadora e que sua próxima residência fica a 300 metros da antiga moradia. O intuito do músico é proteger os três filhos, sustentando, em tom emotivo, que não foi expulso e que continuará perto das crianças. A decisão de se mudar partiu do próprio artista.

“Vocês estão perguntando: ‘Zé, você está onde?’. Eu estou em casa, pô! Estou em casa e, mais uma vez, não houve briga com a Virginia. Já arrumei uma casa e, graças a Deus, essa casa fica a uns 300 metros daqui da nossa. Acho que o mais importante é blindar as Marias e o José, para eles não sentirem nada disso, até porque eles não têm culpa e são a maior bênção da minha vida e da vida da Virginia. Não teve briga, velho, sabe? Tudo que a gente construiu durante esses cinco anos foram juntos, e a maior bênção, como já falei, são nossos filhos”, disparou Zé bastante emocionado.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Zé Felipe e José Leonardo – Foto: Agência Brazil News José Leonardo, Zé Felipe, Virginia Fonseca, Maria Alice e Maria Flor José Leonardo, Zé Felipe, Virginia Fonseca, Maria Alice e Maria Flor – Foto: Agência Brazil News José Leonardo, Zé Felipe, Virginia Fonseca, Maria Alice e Maria Flor – Foto: Agência Brazil News Zé Felipe, Virginia Fonseca e Maria Flor – Foto: Agência Brazil News Voltar

Próximo

Com os olhos marejando, o sucessor do cantor sertanejo Leonardo, refletiu com sinceridade: “É sem briga, uma convivência que é para sempre, independente de estarmos juntos ou não. Pai e mãe é para sempre, né? Então é isso. O papel do homem é sair de casa. Nunca vou tirar minhas filhas da rotina delas e o José da rotina dele. Graças a Deus, está tudo certo, velho! De verdade, mesmo. Eu não fui expulso de casa, não. Isso partiu de mim! Virginia nem comentou e nem falou sobre nada disso, porque partiu de mim”.

“Eu acho que vai ser o melhor a ser feito. É isso! O que fica é o respeito, a amizade e as nossas bênçãos, que são os nossos filhos. O futuro a Deus pertence e vamos para cima. Só dei essa satisfação para vocês mesmo, porque desde o comecinho, tudo que a gente construiu foi graças a Deus e graças a vocês. Pelo amor, pelo carinho, por acompanhar, por brigar sempre por nós, e eu me sinto na obrigação de dar satisfação para vocês, tá? É isso, e está tudo certo”, finalizou o intérprete recém-separado.