Após o anúncio do fim do casamento com a influenciadora Virginia Fonseca, Zé Felipe veio a público nesta quarta-feira (4) para desmentir rumores de que teria traído a ex-esposa com uma de suas bailarinas. O cantor sertanejo usou os stories do Instagram para se posicionar pela primeira vez sobre as acusações, que começaram a circular logo após a separação do casal.

Visivelmente incomodado, Zé Felipe negou qualquer envolvimento amoroso fora do casamento e reforçou que sempre manteve uma relação respeitosa com todas as profissionais com quem trabalha. “Estão dizendo que eu traí a Virginia com uma bailarina. Pelo amor de Jesus Cristo… Só estou falando porque, quando uma mentira é repetida muitas vezes, acaba virando verdade se ninguém se posicionar”, afirmou.

O artista, que é filho do também cantor Leonardo, fez questão de enfatizar sua postura profissional. “Nunca traí a Virginia, nunca traí minhas filhas, nunca traí minha família. Até as fotos no camarim são sempre com a mão no ombro ou só um cumprimento de longe, com um joinha. Sempre tive respeito”, garantiu.

Zé Felipe, conhecido pelo hit “Maldade”, lamentou ainda a propagação de notícias falsas envolvendo seu nome. “Já deixei passarem várias mentiras sobre mim, mas chega uma hora que não dá mais. Se forem falar alguma coisa, que provem. Mentira não pode virar verdade”, concluiu.

O término de Zé Felipe e Virginia Fonseca continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, alimentando especulações e boatos que o cantor agora tenta afastar.