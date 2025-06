Zequinha Lima participa de entrega de Complexo de Café em Mâncio Lima

O prefeito de Cruzeiro do Sul,Zequinha Lima participou nesta sábado, 28, da inauguração do Complexo Industrial do Café do Juruá, no município de Mâncio Lima e garantiu o apoio necessário para o crescimento da produção do produto em solo cruzeirense. A expectativa é de que um anexo seja erguido em Cruzeiro no próximo ano.

O Complexo Industrial de café do Juruá é o maior da Região Norte e foi erguido por meio de uma parceria entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI e a Cooperativa de Café do Juruá -Coopercafé. A obra recebeu investimentos de R$ 10 milhões de reais da Agência e da Coopercafé, que reúne de 180 produtores na região do Juruá.

A estrutura do parque é de 1.640 m2 e tem uma capacidade produtiva para 21 mil sacas por safra. Em 60 dias de funcionamento o complexo já embalou 7 mil sacas de café.

Raimunda Antunes, produtora de café disse que o complexo é um sonho que se tornou realidade.

“Antes nós secavámos o café numa lona, quando vinha a chuva era um desespero para nós produtores e hoje, quando nós tiramos esse café, a gente já traz direto para a cooperativa, onde ele tem a secagem e sai diretamente embalado para o mercado, então hoje facilitou a nossa vida. Hoje, nós estamos gerando emprego e renda na comunidade para as famílias da região”, contou ela.

A arrecadação própria de Mâncio Lima aumentou mais de 44 % desde o início do funcionamento da indústria, há pouco mais de dois meses. O prefeito do município, Zé Luís disse que o complexo do café marca uma nova história para Mâncio.

“Hoje é um dia histórico para nossa região, para nossa cidade porque marca um novo momento de investimentos e desenvolvimento para essa região tão rica. Gratidão ao governo federal, em nome da Perpétua Almeida, pela grandeza desse investimento que vai mudar a vida das pessoas e transformar nossa regiao. Essa obra é a esperança de dias melhores para todos nessa região de tão difícil acesso, enfatizou o prefeito.

” Nosso sentimento hoje é de dever cumprido de estarmos chegando aqui com esse processo de industrialização das cooperativas que vai mudar a vida desses produtores que agora terão uma indústria de alto nível que vai possibilitar esses produtores do Juruá trazer seu café para cá e aqui beneficiar e embalar para o mercado”, pontuou a diretora de Economia Sustentável da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, Perpétua Almeida.

Cruzeiro do Sul terá indústria também

O presidente da Coopercafé, Jonas Lima, disse que um anexo industrial será construído em Cruzeiro do Sul.

“Nós vamos ter um anexo desse em Cruzeiro do Sul. Nós lançamos essa obra de construção civil até 15 de janeiro e na próxima safra nós estaremos secando café daquela região”, pontuou Jonas Lima.

Para o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, o anexo marcará um novo tempo na produção agrícola do município.

“Uma agricultura familiar forte é garantir que os agricultores vão viver melhor e é esse exatamente o nosso objetivo. Nós queremos também agregar valor a tudo isso. Hoje em Cruzeiro do Sul nós chegamos a quase 500 hectares , então há uma tendência de crescimento, e é claro que daqui a alguns dias, nós queremos também fazer com que esse café possa ganhar o Brasil, possa ser levado para o mundo inteiro. Afinal, o café é uma das bebidas mais consumidas do mundo. Há a perspectiva, de ter um investimento na área do Juruá que vai beneficiar Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Tarauacá, toda essa região. Nós estamos trabalhando junto a BDE, junto a ex-deputada Perpetua Almeida neste sentido”, concluiu Zequinha.

Cerca de 5 mil pessoas participaram também do evento , que contou com a presença do Senador Sérgio Petecão, deputados estaduais,prefeitos vereadores, secretários e outras autoridades.