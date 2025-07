10 jogos que viraram clássicos, mas nasceram como “cópias” de outros games

Muitos dos maiores sucessos da indústria de games que conhecemos hoje surgiram a partir de uma forte inspiração em outros títulos. Free Fire, Minecraft e Cuphead são exemplos notáveis de jogos que, mesmo com um ponto de partida similar, conseguiram um sucesso estrondoso, por vezes superando seus inspiradores e deixando sua própria marca na cultura gamer. Esses títulos estão disponíveis em diversas plataformas, como PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Games Store).

O TechTudo selecionou 10 jogos que se tornaram clássicos, mas que, para muitos gamers, surgiram como cópia de outros games.

Crash Team Racing Vs. Mario Kart 64

Lançado em 1999, Crash Team Racing foi a resposta da Naughty Dog ao fenômeno Mario Kart 64, que chegou ao Nintendo 64 dois anos antes. Ambos são jogos de corrida de kart com power-ups, personagens carismáticos e pistas insanas. A estrutura de corrida, os modos de jogo e até o design das pistas remetem ao estilo da Nintendo. Crash Team Racing superou a nota de Mario Kart 64 no Metacritic, alcançando 88 pontos. O último jogo da saga Crash Team Racing foi o Nitro-Fueled, lançado em 2019, enquanto o mais recente da franquia Nintendo é Mario Kart World, de junho de 2025 para o novo Nintendo Switch 2.

Free Fire Vs. PUBG

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), lançado em março de 2017, foi um dos pioneiros do gênero Battle Royale. Oito meses depois, Free Fire surgiu repetindo a maioria dos elementos do seu antecessor, com jogadores saltando de paraquedas, coletando armas e lutando até o último sobrevivente. A principal diferença é que Free Fire foi otimizado para celulares, com partidas mais rápidas e menos jogadores, enquanto PUBG foi originalmente pensado para PC. Free Fire inovou com mecânicas como habilidades de personagens e as “paredes de gelo”. Ambos os jogos estão disponíveis gratuitamente em suas respectivas plataformas, incluindo versões mobile.

Apex Legends Vs. Overwatch

Apex Legends, lançado em 2019 pela Electronic Arts, exibe uma clara inspiração em Overwatch, da Blizzard, ambos FPS táticos baseados em heróis. A semelhança é visível na forma como as “Lendas” de Apex são tratadas, cada uma com personalidade, lore e funções táticas únicas. O design de personagens, mapas e poderes também reforça a similaridade. Overwatch teve um metascore ligeiramente superior (91 no PC) em sua estreia, contra 89 de Apex Legends (PS4). Apex Legends é gratuito e Overwatch ganhou uma sequência, Overwatch 2, lançada em 2023, também gratuita.

Splinter Cell Vs. Metal Gear Solid

Metal Gear Solid, de Hideo Kojima, de 1998, estabeleceu as bases do stealth moderno. Quatro anos depois, Tom Clancy’s Splinter Cell adaptou essa fórmula para um ambiente mais realista e militarizado. A estrutura das missões, o uso de gadgets, a movimentação furtiva e o tom político da narrativa aproximam os dois jogos. Ambos foram aclamados pela crítica, com Metal Gear Solid alcançando 94 no Metacritic e Splinter Cell 91, dando origem a franquias clássicas. Enquanto Splinter Cell não tem versões recentes disponíveis, Metal Gear Solid recebeu o pacote Master Collection Vol. 1 em 2023, com versões remasterizadas.

Mobile Legends Vs. League of Legends

A semelhança entre Mobile Legends e League of Legends foi tanta que, em 2017, a Riot Games processou a Moonton, produtora de Mobile Legends, por violação de direitos autorais. A Riot venceu e a Moonton foi condenada a pagar US$ 2,9 milhões. Apesar disso, Mobile Legends permaneceu no ar como Mobile Legends: Bang Bang, com mudanças visuais. Ambos são MOBAs 5v5 com mecânicas similares, como mapas de três rotas com torres, selva com buffs e sistemas de runas. League of Legends domina o PC, enquanto Mobile Legends é popular nos celulares, ambos gratuitos.

Prototype Vs. Infamous

Em 2009, Prototype e Infamous chegaram com propostas muito parecidas: jogos de ação em mundo aberto com personagens superpoderosos em cidades em colapso. Ambos apresentavam mecânicas de escalada, combates táticos e narrativas de conspiração. Lançados com semanas de diferença, foram vistos como rivais diretos. Infamous obteve 85 no metascore e foi elogiado pela história e sistema de karma, enquanto Prototype atingiu 80. Prototype ganhou versões para PS4, Xbox One e PC, e Infamous teve quatro continuações exclusivas para PlayStation.

Candy Crush Saga Vs. Bejeweled

Bejeweled, de 2001, foi um dos pioneiros do gênero match-3. Mais de uma década depois, em 2012, a King lançou Candy Crush Saga, que replicava a estrutura de Bejeweled com o tema de doces, elementos sociais e progressão por fases. Candy Crush adicionou camadas narrativas, boosters e integração com redes sociais, mas sua base é uma releitura de Bejeweled, focada em retenção e monetização. Bejeweled gerou trilogias e spin-offs para mobile, enquanto Candy Crush Saga se tornou um dos jogos mais lucrativos da história mobile, ambos gratuitos.

Cuphead Vs. Contra

Vencedor do prêmio de melhor jogo indie no The Game Awards em 2017, Cuphead impressionou com sua arte inspirada em desenhos dos anos 1930. Contudo, sua jogabilidade remete diretamente a clássicos como Contra, de 1987. Ambos são jogos run and gun, focados em tiros frenéticos, reflexos rápidos e dificuldade elevada. Os próprios criadores de Cuphead mencionaram Contra como uma de suas principais inspirações. Cuphead está disponível para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, enquanto Contra se tornou uma franquia com mais de 10 jogos, com o último lançamento sendo Contra: Operation Galuga em 2024.

Dante’s Inferno Vs. God of War

Dante’s Inferno, lançado em 2010, foi imediatamente comparado a God of War, de 2005. Ambos são hack and slash brutais, com câmera em terceira pessoa, combos rápidos, puzzles e batalhas épicas contra monstros colossais. Enquanto God of War explora a mitologia grega, Dante’s Inferno reinterpreta “A Divina Comédia”. A estrutura das fases, o combate e a movimentação de Dante’s Inferno seguem o modelo de Kratos. Dante’s Inferno não teve o mesmo sucesso de God of War, que se tornou uma das maiores franquias da indústria, com o último lançamento sendo God of War: Ragnarok em 2022.

Minecraft Vs. Infiniminer

Antes de Minecraft se tornar um fenômeno global, existiu o jogo experimental Infiniminer, lançado em 2009. Infiniminer possuía um visual em blocos, escavação de terrenos e foco em mineração competitiva. Markus Persson (Notch), criador de Minecraft, afirmou abertamente que seu jogo nasceu da tentativa de recriar e expandir a experiência de Infiniminer, que havia sido descontinuado. Infiniminer nunca teve estrutura comercial, enquanto Minecraft se tornou um dos jogos mais vendidos da história, com mais de 300 milhões de cópias e grande aclamação da crítica.

