12 missões de games tão tristes que vão te fazer chorar

Jogos como The Last of Us, Red Dead Redemption 2 e Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain são mestres em apresentar narrativas de perdas, sacrifícios e despedidas que ficam gravadas na memória dos jogadores. A lista a seguir reúne 12 missões que marcam profundamente, seja pela morte traumática de personagens queridos ou por escolhas sem um final feliz.

Atenção: Esta matéria contém spoilers do enredo dos jogos citados.

Os títulos mencionados estão disponíveis para PlayStation 5 (PS5), PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC (Steam e Epic Games Store) e alguns também para Nintendo Switch.

As 12 missões mais emocionantes:

“O Último Inimigo a Ser Destruído” – Red Dead Redemption: A missão final de John Marston é devastadora, culminando em sua execução brutal após ser cercado por agentes do governo. O jogador passa a controlar seu filho, Jack Marston, que encontra o corpo sem vida do pai. “O Último Colosso” – Shadow of the Colossus: Ao derrotar o último gigante, Wander é consumido por Dormin, transformando-se em uma criatura sombria em troca da ressurreição de Mono. A revelação de que os colossos eram guardiões da ordem adiciona uma camada de tristeza à jornada de Wander. “A História do Barão Sangrento” – The Witcher 3: Wild Hunt: Um dos arcos narrativos mais trágicos do jogo, que explora o ambiente familiar conturbado do Barão. O final é sempre doloroso, independentemente da escolha do jogador: salvar as crianças e amaldiçoar Anna (e o Barão se suicida) ou matar o espírito da árvore, mantendo Anna viva, mas sacrificando as crianças. “Caminho da Menor Resistência” – Cyberpunk 2077: Este final rápido de Cyberpunk 2077 mostra V desistindo de lutar pela própria vida. O impacto vem das mensagens de amigos como Panam, que expressam dor e raiva pela decisão de V de não lutar, sendo o único final sem epílogo. “A Morte de Aerith” – Final Fantasy VII: Um dos momentos mais icônicos e chocantes da história dos games. Aerith é inesperadamente morta por Sephiroth enquanto tenta salvar o planeta. A perda de uma personagem jogável e crucial para a história é um golpe duro para jogadores e personagens. “Memórias de Crime” – Batman: The Telltale Series: Bruce Wayne revive a noite do assassinato de seus pais e descobre que tudo o que sabia sobre eles era uma mentira, pois faziam parte do sistema que ele jurou combater. Essa revelação abala a identidade do Batman e do próprio Bruce. “Red Dead Redemption” – Red Dead Redemption 2: A morte de Arthur Morgan é o ponto alto da emoção no jogo. Após descobrir a traição de Micah, Arthur ajuda John Marston a escapar. O desfecho de Arthur (morrer em paz vendo o sol ou ser executado por Micah) depende das escolhas do jogador e do nível de honra. “Prólogo” – The Last of Us: Os primeiros minutos do jogo já mostram a intensidade da narrativa com a morte de Sarah, filha de Joel, durante o surgimento do apocalipse zumbi. A cena é desesperadora e estabelece o tom de perda que acompanha Joel ao longo de toda a história. “Polarized” – Life is Strange: O final de Life is Strange impõe uma decisão agonizante: salvar a melhor amiga, Chloe, sacrificando toda a cidade de Arcadia Bay, ou voltar no tempo, deixar Chloe morrer e salvar milhares de vidas inocentes. Ambas as escolhas carregam um peso emocional imenso. “Mission 43: Shining Lights Even in Death” – Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain: Nesta missão brutal, o jogador descobre que seus próprios soldados foram infectados por um vírus e precisa eliminá-los um por um. O fato de o jogador ter que puxar o gatilho torna o momento ainda mais devastador. “Pax in Bello” – Spider-Man: Após derrotar os inimigos, Peter Parker precisa escolher entre salvar a Tia May ou usar a cura para salvar milhares de pessoas da cidade. A cena é ainda mais impactante com a Tia May pedindo para ver Peter uma última vez e revelando que sempre soube de sua identidade secreta. “No Time Left” – The Walking Dead: The Telltale Series: O final da primeira temporada do jogo da Telltale Games é chocante. Quando Lee é infectado, ele usa suas últimas forças para salvar Clementine. A escolha de Clementine – matar Lee para evitar sua transformação ou deixá-lo para trás – gera dor e culpa duradouras.

Fonte: TechTudo

Redigido por ContilNet