13/07: Dia Internacional do Rock; saiba o motivo da data

Neste domingo (13), é comemorado o Dia Internacional do Rock. Fãs do gênero ao redor do mundo comemoram a data desde os anos 1980 quando o rock ganhou a homenagem. A ideia da comemoração surgiu em um festival beneficente que reuniu diversas estrelas.

Em 1985 o Estádio Wembley, em Londres, e o John F. Kennedy Stadium, na Filadélfia, receberam de maneira simultânea o evento “Live Aid” que arrecadou fundos para combater a fome na Etiópia.

Foram 72 mil pessoas no Reino Unido e 90 mil nos Estados Unidos. Além do público reunido nos shows, mais de 1 bilhão de pessoas de 100 países diferentes acompanharam o espetáculo ao vivo pela Tv e pelo rádio. Acredita-se que o evento arrecadou aproximadamente US$ 100 milhões de dólares por meio de ligações.

A data ficou marcada na história do rock. Phil Collins, ex-integrante do Genesis, foi o único a se apresentar nos dois continentes, quando pegou um avião do Reino Unido para os EUA. Foi dele que partiu a ideia de usar a data para comemorar o Dia Internacional do Rock.