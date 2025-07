14 dos 20 cirurgiões-dentistas convocados em concurso da prefeitura de Rio Branco, são egressos da Uninorte

O Centro Universitário Uninorte comemora a conquista de catorze (14) profissionais formados no curso de Odontologia da instituição, que foram empossados no mês de maio após aprovação no concurso público da Prefeitura de Rio Branco para atuarem como cirurgiões-dentistas no município.

O imenso alcance exibe o compromisso da instituição de ensino superior na capital acreana, na entrega de um ensino de qualidade, ferramentas para o desenvolvimento pessoal e profissional, assim como a contribuição para a sociedade, que tem garantido diversos resultados positivos como esse.

Para a coordenadora do curso, Eufrasia Cadorin, o sentimento é de gratidão em ver os formados da instituição se destacando no mercado de trabalho. “Aquece o nosso coração e demonstra que estamos no caminho certo, ofertando um ensino que diferencia o cirurgião-dentista que inserimos na sociedade, com o compromisso e a qualidade pelos quais prima a Uninorte”, destaca.

A profissional aprovada no concurso, Jozeima Barbosa, comenta que uma nova história em sua vida está sendo construída, sonhos que antes pareciam impossíveis, mas que por meio dos estudos, foram possíveis realizá-los.

“Para mim, a aprovação no concurso público foi resultado de muito esforço e dedicação. Desde a faculdade sempre procurei fazer o meu melhor, tive apoio da instituição, que possui um corpo docente bem qualificado. Sou de família humilde, do interior de Sena Madureira, comecei como auxiliar de saúde bucal e agora pela segunda vez fui aprovada. Estou muito feliz”, aponta.

Já para Nathasia Dayane, uma das 14 egressas da Uninorte entre os 20 empossados, a formação acadêmica que recebeu dentro da academia foi fundamental para este alcance, e afirma que não foi apenas pelo conteúdo técnico estudado, mas também pelo incentivo à disciplina, ética e comprometimento encontrados dentro das salas de aula.

“Concluir minha graduação e logo em seguida ser aprovada em um concurso público foi a realização de um sonho. Agradeço aos professores que, com dedicação, contribuíram diretamente para essa vitória. Espero que minha trajetória sirva de motivação para outros alunos que também desejam transformar suas vidas por meio da educação”, declarou.

Lucas David, que também atua como cirurgião-dentista na Força Aérea Brasileira, no estado do Acre, certifica que a base para tudo que estudou para o certame veio durante os anos de graduação, e além do aprendizado adquirido na instituição superior, leva consigo bons exemplos.

“Temos como referência os professores que nos deram aulas, em especial a Paulo Pires, que é um excelente profissional que me ajudou em tudo que eu precisei, até material de estudo que não conseguia, ele me mandava. Assim como muitos outros, que são com certeza referências que eu tive para sempre me manter no foco dos estudos. Esse foi o segundo concurso que eu fiz, e a Uninorte foi essencial na minha formação e me deu mais vantagens pelo ensino diferenciado, principalmente com clínicas que dificilmente encontramos em nossa cidade, conheci algumas faculdades de outros estados e isso eu posso afirmar”, concluiu.

Conquistas que inspiram! O Centro Universitário Uninorte se destaca como referência na região, oferecendo cursos de graduação, sempre se preocupando com a formação integral de seus alunos, incluindo atividades de extensão, preparando-os para o mercado de trabalho, com a integração de clínicas amplas, modernas, bem equipadas e laboratórios especializados.

Parabéns a todos pela conquista!