18 casos de sarampo foram notificados no Acre e 4 seguem em investigação, informa Saúde

O governo do Acre atualizou neste domingo (20), os números notificados de casos de sarampo no Acre, após o surto da doença na Bolívia. Segundo o Boletim, 18 pessoas estavam suspeitas de estar com a infecção viral, mas 14 deles foram descartados.

Além disso, 4 seguem em investigação. Os municípios foram Porto Acre, Feijó, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Assis Brasil, Rio Branco e Brasiléia.

Conforme afirmado pela Saúde do estado, o Acre não registra nenhum caso de sarampo desde o ano de 2000. Na última quinta-feira (17), o governo decretou emergência e reforçou medidas de prevenção, principalmente nas cidades que fazem fronteira com a Bolívia, que confirmou mais de 100 casos.

Para evitar a reintrodução do vírus que não circula no estado acreano há mais de 24 anos, municípios que fazem fronteira com o país boliviano, como Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, na regional do Alto Acre, iniciaram um mutirão de vacinação esta semana, que segundo os dados, teve mais de 4 mil pessoas vacinadas.