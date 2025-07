2ª edição do CNU tem mais de 760 mil candidatos inscritos

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) registrou 761.528 inscrições confirmadas, informou o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), responsável pela organização do certame. Ao todo, são 3.652 vagas disponíveis em 32 órgãos públicos. As provas estão marcadas para o dia 5 de outubro e serão aplicadas em mais de 200 munícipios brasileiros.

A diferença é de cerca de 210 mil inscritos com relação a edição do ano passado, que contava com 6.640 vagas em 21 órgãos públicos.

O MGI informou também que, em relação à participação por gênero, as mulheres representam 60% do total de inscritos, demonstrando um aumento em relação à edição anterior, que foi de 56,2% . Além disso, nesta edição foram implementadas medidas específicas para incentivar a participação feminina, como as cotas para participar do segundo turno do certame.

O concurso foi dividido em 9 blocos temáticos com cargos da mesma área de atuação, com vagas que chegam até R$ 16 mil.

Confira a divisão de vagas por blocos do CNU:

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência – 789

Bloco 2 – Cultura e Educação – 130

Bloco 3 – Ciência, Dados e Tecnologia – 212

Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura – 306

Bloco 5 – Administração – 1.172

Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico – 285

Bloco 7 – Justiça e Defesa – 250

Bloco 8 – Intermediário – Saúde – 168

Bloco 9 – Intermediário – Regulação – 340

O bloco temático que registrou o maior número de inscrições foi o bloco 9, com 177.598 inscritos, seguido pelo bloco 5 com 173.829 inscrições e pelo bloco 1 com 127.970 participantes.

Depois, estão os bloco 2 com 69.507 inscritos, bloco 7 com 54.029, bloco 6 com 44.441, Bloco 4 com 41.245, bloco 8 com 37.075 e, por fim, o bloco 3 com registro de 35.834 inscrições.

Confira a divisão regional das vagas:

Sudeste – 814 (22,3%)

Nordeste – 165 (4,5%)

Norte – 135 (3,7%)

Sul – 54 (1,5%)

Centro-Oeste – 4 (0,1%)

Somente no Distrito Federal são disponibilizadas 2089 vagas, totalizando 57,2% das oportunidades do concurso. Com relação as inscrições, os maiores números se concentram nas regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436), seguidas pelas regiões Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

“Com pessoas inscritas de todos os estados brasileiros, de 4.951 municípios, o “Enem dos concursos” se consolida como uma política pública que democratiza o acesso ao serviço público federal com equidade, inclusão e inovação, promovendo um serviço público com a cara do Brasil”, afirma a pasta.

O ministério diz que o panorama das inscrições reflete a abrangência do modelo unificado, que busca garantir igualdade de acesso ao serviço público federal em todo o território nacional, valorizando a diversidade regional.

Cronograma do CNU