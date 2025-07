3 cortes de cabelo com poder rejuvenescedor estão em alta em 2025

Não sei se você sabe, mas, o seu corte de cabelo possui uma grande influência sobre a sua aparência. Alguns estilos podem te envelhecer e outros podem te rejuvenescer. Inclusive, existem 3 cortes de cabelo específicos que têm o poder de rejuvenescer, tirar aquele ar cansado e destacar seus melhores traços com leveza, movimento e personalidade.

Abaixo você verá quais cortes são esses e como eles combinam com diferentes texturas de cabelo e ainda ajudam a valorizar o formato do rosto, suavizando marcas e trazendo anos de juventude.

Wolf Cut

Esse corte é perfeito para quem busca um estilo moderno e cheio de atitude sem perder a leveza. O Wolf Cut é todo feito em camadas, com as pontas repicadas e volume concentrado no topo da cabeça. O efeito é de um cabelo naturalmente bagunçado, como se tivesse secado ao vento, o que dá uma aparência jovem, leve e descontraída.

