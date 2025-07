5-cortes-de-cabelo-modernos-e-elegantes-que-rejuvenescem-o-visual

Sabe aquele momento em que a gente se olha no espelho e sente que precisa dar uma repaginada no visual? Nem sempre é sobre pintar as madeixas ou apostar em um penteado diferente. Muitas vezes, a resposta está em um bom corte de cabelo.

Leia também

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Os óleos são ótimos para a saúde da pele, dos cabelos e das unhas

Pexels 2 de 5

E devem ser utilizados na época fria e seca do ano

Reprodução/ Pexels 3 de 5

Vale só se atentar a forma de uso e na qualidade dos óleos vegetais

Getty Images/Reprodução 4 de 5

O óleo de uva pode ser utilizado em qualquer tipo de pele

Anastasiia Krivenok/Getty Images 5 de 5

Vale também passar nos cabelos e nas unhas

Piotr Marcinski/EyeEm/Getty Images

Escolher o formato certo pode transformar não só a aparência, mas também realçar traços do rosto, trazer mais leveza e, sim, rejuvenescer.

A seguir, confira 5 cortes de cabelo que ajudam a rejuvenescer o visual das mulheres com elegância e estilo.

Continue a leitura no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.