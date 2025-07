5 destinos sul-americanos que combinam natureza exuberante e aventura

O Brasil lidera o crescimento do turismo sul-americano em 2025, ocupando a 2ª posição mundial com 48% de aumento nas chegadas internacionais. Com o Chile registrando 74,8% mais turistas brasileiros e destinos como Lençóis Maranhenses conquistando reconhecimento internacional, a América do Sul se consolida como o continente da aventura e natureza exuberante.

A América do Sul vive um momento histórico no turismo internacional. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo da ONU, o Brasil figura na segunda posição entre os países que mais cresceram em chegadas internacionais no primeiro trimestre de 2025, registrando alta de 48% — um crescimento nove vezes superior à média mundial de 5%.

O continente impressiona pela diversidade de paisagens que parecem ter saído de filmes de ficção científica: das montanhas nevadas dos Andes às lagoas cristalinas entre dunas, passando por cachoeiras espetaculares e desertos que desafiam a imaginação.

Essa explosão do turismo sul-americano reflete uma tendência global de busca por experiências autênticas e contato com a natureza, impulsionada especialmente pelo movimento pós-pandemia.

Prepare-se para conhecer cinco destinos que representam o melhor da natureza sul-americana, cada um oferecendo experiências completamente diferentes e paisagens que ficarão gravadas para sempre na memória. Vamos falar de lugares onde a aventura e a contemplação caminham lado a lado, criando memórias inesquecíveis.

Santiago e Cordilheira dos Andes (Chile)

O Chile se tornou o destino sul-americano favorito dos brasileiros em 2024, registrando um crescimento explosivo de 74,8% no número de visitantes entre junho e julho. Santiago surpreende pelo contraste impressionante entre uma metrópole moderna e a majestosa Cordilheira dos Andes como pano de fundo — uma combinação que conquistou mais de 103.620 turistas brasileiros apenas em janeiro de 2025, representando um crescimento de 34% em relação ao ano anterior.

Durante o inverno, você pode esquiar nas estações próximas como Valle Nevado e La Parva, enquanto no verão as opções de trekking se multiplicam pelos diversos parques nacionais. O centro histórico oferece um mergulho na cultura local, com museus, mercados e arquitetura colonial preservada. O enoturismo nos vales de Maipo e Casablanca tem crescido 15% ao ano, segundo dados do governo chileno, consolidando a região como uma das principais rotas gastronômicas da América do Sul.

A capital chilena atrai cada vez mais aventureiros em busca de experiências autênticas, combinando cidade cosmopolita com natureza selvagem a poucos quilômetros de distância. Dica: para aproveitar ao máximo, organize sua viagem entre março e maio ou setembro e novembro, quando o clima está mais ameno e os preços mais acessíveis.

Créditos: J. Balla Photography (Unsplash)

Chapada dos Veadeiros (GO)

A Chapada dos Veadeiros se consolidou como um dos destinos nacionais mais desejados pelos brasileiros, ocupando a 9ª posição no ranking dos destinos mais procurados para o verão de 2024, segundo pesquisa do Ministério do Turismo. Alto Paraíso de Goiás se tornou um dos principais centros de turismo místico do Brasil, atraindo visitantes que buscam conexão com a natureza e consigo mesmos.

O destino registrou crescimento de 40% no número de visitantes nos últimos três anos, impulsionado por melhorias na infraestrutura e pela implementação de sistemas de agendamento online para controle de visitação. As trilhas do Vale da Lua impressionam pelas formações rochosas esculpidas pela água ao longo de milhões de anos, enquanto os Saltos do Rio Preto oferecem banhos em piscinas naturais cristalinas. A biodiversidade do Cerrado é um espetáculo à parte, com o parque sendo eleito um dos 25 melhores do mundo segundo o TripAdvisor.

Em 2025, a Chapada dos Veadeiros entrará no circuito internacional de turismo de luxo, sediando em outubro o Remote Immersion, evento que conecta a região com destinos remotos de alto padrão da América Latina. Dica: organize sua viagem com antecedência, especialmente entre maio e setembro, quando o clima seco facilita as caminhadas e a visibilidade das cachoeiras está no auge. Para uma experiência completa, considere contratar uma agência local especializada que conhece os melhores horários e trilhas menos movimentadas.

Deserto do Atacama (Chile)

No extremo norte do Chile, o Deserto do Atacama se beneficia do boom do turismo brasileiro no país, com brasileiros representando uma parcela crescente dos visitantes que exploram o lugar mais árido do mundo. São Pedro de Atacama se consolidou como base para explorações, oferecendo infraestrutura turística de qualidade e agências especializadas no atendimento a brasileiros.

O Salar de Atacama, com suas lagoas coloridas habitadas por flamingos, e o Valle de la Luna, com formações rochosas que lembram a superfície lunar, são apenas alguns dos cenários espetaculares que aguardam os visitantes. A observação astronômica é uma experiência única aqui — o Atacama possui alguns dos céus mais limpos do planeta, tornando-se um destino prioritário para o “nocturismo”, nova tendência do turismo mundial para 2025, segundo pesquisa da Booking.com.

O destino tem ganhado popularidade entre brasileiros buscando experiências de aventura e contato com a natureza extrema, com pacotes de 7 dias variando entre R$ 5.000 e R$ 9.000 por pessoa. A cultura ancestral dos povos atacamenhos adiciona profundidade histórica à jornada, com sítios arqueológicos e tradições que resistiram ao tempo. Dica: considere pelo menos 5 dias para explorar os principais atrativos, e sempre contrate guias locais credenciados para experiências mais seguras e autênticas.

Patagônia (Argentina/Chile)

A Patagônia representa o encontro mais dramático entre o ser humano e a natureza em estado bruto, beneficiando-se do crescimento do turismo de aventura na América do Sul. Torres del Paine, no Chile, e El Calafate, na Argentina, são portões de entrada para um universo de glaciares milenares, montanhas que cortam o céu e lagos de cor turquesa impossível.

O trekking de alta montanha atrai aventureiros do mundo inteiro, mas a região também oferece opções mais contemplativas, como navegação entre icebergs e observação de fauna única. O Glaciar Perito Moreno é um dos poucos glaciares do mundo que ainda avança, criando um espetáculo sonoro e visual inesquecível que tem atraído crescentes números de visitantes internacionais.

A região se posiciona como destino premium para quem busca experiências transformadoras em paisagens pristinas, com a temporada de outubro a março concentrando as melhores condições climáticas. Durante esses meses, os dias são mais longos e as temperaturas mais amenas permitem explorações mais extensas pelos parques nacionais. Dica: reserve com pelo menos 6 meses de antecedência, especialmente para a alta temporada, e considere pacotes que incluam tanto o lado argentino quanto chileno para uma experiência completa da diversidade patagônica.

Créditos: Diego Jimenez (Unsplash)

Lençóis Maranhenses (MA)

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses conquistou reconhecimento internacional ao ser declarado Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO em 2024, impulsionando ainda mais sua popularidade. O destino apareceu em quarto lugar no ranking dos locais brasileiros mais pesquisados por turistas estrangeiros, com mais de 12,3 mil buscas na internet ao longo de 2024, segundo dados da plataforma Similarweb.

Este fenômeno geológico único no mundo — um deserto de dunas brancas pontilhado por lagoas de água doce cristalina — oferece experiências surreais entre junho e setembro, quando as chuvas formam essas piscinas naturais temporárias. Os passeios de 4×4 saindo de Barreirinhas são apenas o começo da aventura, com investimentos do Ministério do Turismo em 2024 melhorando a infraestrutura de acesso e visitação.

As travessias de trekking permitem acampar entre as dunas e vivenciar o silêncio absoluto do deserto brasileiro, enquanto a cultura ribeirinha em comunidades como Atins adiciona uma dimensão humana especial à experiência. A temporada de kitesuf, iniciada em setembro, atrai aventureiros do mundo inteiro às praias desertas da região.

“O reconhecimento da UNESCO em 2024 trouxe uma responsabilidade ainda maior para nós, operadores locais. Temos visto um aumento de 30% na procura por experiências mais autênticas e sustentáveis. O período entre junho e agosto continua sendo o ideal para ver as lagoas em sua plenitude, mas é fundamental escolher agências que conhecem profundamente a região e respeitam os limites do parque”, explica Davi Luiz, proprietário da agência Paraíso das Areias.

Dica: para aproveitar ao máximo, escolha um pacote com tudo incluso que combine transporte, hospedagem e guias locais credenciados — isso garante segurança e acesso aos melhores pontos de contemplação das lagoas em sua plenitude.