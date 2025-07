5 livros que vão transformar a hora da leitura com as crianças

O hábito de leitura é uma prática que deve ser cultivada desde o começo da vida. Desde cedo, crianças são apresentadas à obras que, de forma lúdica, os ajudam a entender como funciona a sociedade e a como interagir com outras crianças e até mesmo outros adultos.

Escolher o livro que possa ensinar lições valiosas para os filhos — nas entrelinhas das ilustrações — nem sempre é fácil. Por isso, o Metrópoles te indica cinco livros infantis que podem ajudar o seu filho a pensar enquanto se diverte lendo. Confira!

5 livros com bons ensinamentos para crianças

Livro Quando as estrelas se espalham, de Victoria Jamieson e Omar

Mohamed (Editora nVersos)

Livro Nem Sonhando!, de Beatrice Alemagna

Livro Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado

Livro A Colcha de Retalhos, de Conceil Corrêa Da Silva

Livro O Fone Que Não Toca Música, de Thaís Cardoso

1. Quando as Estrelas se Espalham, de Victoria Jamieson e Omar Mohamed (Ed. Versos)

Eleito o Melhor Livro Infantil pelo New York Times, Quando as Estrelas se Espalham aborda o tema sensível de como é a vida de pessoas refugiadas da guerra. A obra foi escrita com base nas memórias de Omar Mohamed, um dos autores do livro e que viveu em um campo de refugiados ao lado do irmão caçula, Hassan.

Lá, eles passam da infância para a adolescência e levam uma vida difícil enquanto fazem amigos e constroem um senso de lar em um lugar onde a escassez de recursos e a espera pelo reassentamento preenchem os dias monótonos de quem não tem nada, além de esperança. Apesar de terem sido adotados pela gentil Fatuma, que acolhe os irmãos como se fossem filhos biológicos, Omar e Hassan nunca deixam de procurar e ansiar pelo reencontro com a mãe verdadeira.

2. Nem Sonhando!, Beatrice Alemagna (Ed. Companhia das Letrinhas)

Não importa que todo mundo está indo para a escola: Catarina não quer ir. Não, nem sonhando! Afinal, nem todo mundo está preparado para esse retorno, que traz um misto de alegria e angústias. Por isso, a morceguinha gritou tão alto para não ir à escola que fez os pais encolherem. Agora, tem que levar os dois em suas asas para assistir aula com ela. Mas essa ideia, a princípio tão genial, pode gerar muito mais confusão do que ela imagina.

3. Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado (Ed. Ática)

Uma linda menina negra desperta a admiração de um coelho branco, que deseja ter uma filha tão pretinha quanto ela. Cada vez que ele lhe pergunta qual o segredo de sua cor, ela inventa uma história. O coelho segue todos os “conselhos” da menina, mas continua branco.

Esta narrativa delicada e tocante aborda temas como autoaceitação, respeito às diferenças e a beleza da diversidade. Com ilustrações encantadoras e uma mensagem poderosa, o livro convida os leitores a refletir sobre a importância de valorizar a singularidade de cada pessoa, independentemente da cor de pele.

4. A colcha de Retalhos, de Conceil Corrêa Da Silva (Ed. Editora do Brasil)

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces deliciosos que preparava, vovó também era uma ótima contadora de histórias. Um belo dia, quando o neto a ajudava a fazer uma nova colcha, em meio a retalhos coloridos, desenhados e cheios de história, os dois reuniram e costuraram lembranças. A partir desse dia, Felipe passou a compreender algo até então desconhecido: o sentido da saudade.

5. O Fone que Não Toca Música, de Thaís Cardoso (A Coleção Conto com Você)

Autista, Eric e sua amiga Ana, neurotípica, mergulham em uma aventura repleta de aprendizados sobre amizade e respeito. O livro aborda o bullying de forma muito educativa, incentivando que a criança que sofre bullying aprenda a pedir ajuda e que os colegas, de maneira geral, respeitem que cada um é diferente do outro. A temática do autismo é o fio condutor.