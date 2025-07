58% dos solteiros já curtiram alguém por ver foto de pet no perfil

Quando se trata de relacionamento que começa de forma digital, como por meio das redes sociais ou aplicativos de paquera, uma imagem vale mais do que mil palavras. E uma pesquisa revelou que, hoje em dia, os pets não são apenas parte da família, eles também podem ajudar com o crush.

Uma pesquisa realizada pelo Happn apontou que 58% dos brasileiros já curtiram alguém no app simplesmente por ter um pet na foto de perfil. O dado é ainda mais expressivo entre mulheres de 26 a 35 anos, grupo no qual 40% afirmam que a presença de um pet na imagem torna a pessoa mais atraente.

Solteiros afirmaram que não se relacionariam, ou teriam dificuldade em se relacionar, com alguém que não gosta de animais

Além disso, 44% dos usuários acreditam que os pets ajudam a criar vínculos ao longo do tempo, enquanto 20% disseram se sentir mais conectados a alguém quando gostam do animal de estimação da pessoa.

Por outro lado, eles também podem servir de alerta: 31% dos solteiros afirmaram que não se relacionariam, ou teriam dificuldade em se relacionar, com alguém que não gosta de animais.

Animais favoritos

No Brasil, esse números se destacam: 66% dos usuários solteiros do app afirmam ter animais de estimação, com os cachorros liderando a preferência (77%), seguidos dos gatos (38%).

Esse fator influencia não só na atração por outras pessoas, mas também na forma como os relacionamentos são vivenciados. Por exemplo, 29% dos usuários disseram que gostariam de levar seus pets para um encontro, e 16% já fizeram isso.

22% afirmaram já ter levado um pet para um date e adorado a experiência

Encontros ideais, mas com seu pet

Já sobre os encontros ideais, 36% apontaram o piquenique no parque como a opção favorita. Caminhadas ou trilhas leves ficaram em segundo lugar (28%), especialmente entre homens mais jovens. Apenas 12% preferem cafés ou restaurantes pet-friendly, o que sugere que os brasileiros preferem experiências ao ar livre quando o pet faz parte do momento romântico.