68 Bardega se firma como referência em bebidas geladas e atendimento ágil em Rio Branco

Com quase três anos de atuação no mercado, a 68 Bardega Distribuidora vem se destacando como referência em agilidade, qualidade e atendimento em Rio Branco. Localizada na Avenida Norte, nº 448, no Conjunto Tucumã II, a empresa se prepara para comemorar seu terceiro aniversário em janeiro de 2026 com planos de expansão e melhorias.

Oferecendo uma ampla variedade de bebidas e produtos de mercearia, a distribuidora atende desde os amantes de cervejas tradicionais até os apreciadores de rótulos artesanais, vinhos, destilados e drinks. Segundo os responsáveis pelo negócio, o grande diferencial está no compromisso com a satisfação do cliente: atendimento ágil, entrega eficiente e a garantia de que a bebida chega sempre gelada ao destino.

Voltada para pessoas que prezam por conveniência e confiança, a empresa já atende, além do ponto físico e via WhatsApp, por meio do aplicativo Zé Delivery, alcançando bairros como Procon, Calafate, parte da Floresta Sul e regiões próximas, com um raio de atendimento de aproximadamente 6 km — e a expectativa é expandir ainda mais esse alcance.

“Cada entrega vai além de um simples produto. Queremos tornar mais especial aquele momento em que a pessoa está com os amigos, a família ou até mesmo tomando um refrigerante na hora do almoço. Nosso objetivo é continuar crescendo, aprimorar a estrutura e oferecer um serviço cada vez mais rápido, eficiente e confiável”, afirmam os proprietários.