6ª noite de Expoacre será dedicada às crianças e terá final do rodeio

A 50ª Expoacre entra em sua reta final com uma programação especial nesta quinta-feira (31), voltada tanto para as famílias quanto para os amantes do rodeio. Após a abertura dos portões, o destaque vai para o público infantil, que poderá aproveitar gratuitamente apresentações temáticas de sucesso no palco principal do evento.

A partir das 16h30, os pequenos poderão se divertir com o espetáculo Moana 2, seguido pela apresentação temática de Roblox, às 18h30, e encerrando com a divertida Família Tubarão, às 20h30. As atrações infantis são gratuitas e não há necessidade de retirada de ingresso, basta comparecer ao local, onde ocorrem também os grandes shows nacionais da feira.

Já às 18h, a adrenalina toma conta na Arena, com a grande final do Rodeio 2025, um dos momentos mais esperados do evento. Dez peões disputarão os prêmios da noite, com destaque para o campeão, que levará para casa uma caminhonete 0 km. O segundo lugar será premiado com uma moto Honda, e os demais finalistas receberão valores em dinheiro.

A organização espera um grande público para celebrar os vencedores das provas e encerrar com emoção mais um capítulo da tradicional competição que faz parte da identidade cultural da Expoacre.