90% dos ramais de competência do município já foram recuperados em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação já recuperou mais de 90% dos ramais, que são de responsabilidade da Prefeitura .

De acordo com a secretaria, já foram recuperados os ramais Praia Grande, Centrinho, Badejo do Meio e de Cima, Bombeiros, São Luiz, Cinturão Verde, Cunha, Olivença, Escondido e Laguinho. Faltando apenas cinco ramais, que são de competência do município. Nesta semana serão executados os serviços nos ramais do Tapiri e Boca do Moa.

Além dos serviços de recuperação dos ramais, com raspagem e colocação de terra vegetal, a prefeitura também trabalha com a recuperação de pontes, como a do Canela Fina, Buritirana, Cinturão Verde, Olivença e Boca do Moa.

Carlos Alves, Secretário Municipal de Obras destacou o empenho da gestão do prefeito Zequinha Lima em atuar na recuperação de ramais e melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais.

“Já recuperamos 90% dos ramais que são de nossa responsabilidade. O prefeito Zequinha Lima pediu para que pudéssemos atuar com firmeza na recuperação dos ramais e assim, melhorar a vida do produtor rural”, enfatizou.