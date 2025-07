A eleição de Edinho para presidente do PT e o que ela significa

O que significa pacificar as relações do PT com os demais partidos, como a Folha de São Paulo sugere que faça Edinho Silva, ex-ministro do governo Dilma Rousseff, ex-deputado estadual, duas vezes prefeito de Araraquara, município do interior de São Paulo?

Fundado há 45 anos, o PT, hoje, irá às urnas para eleger novas direções em todo o país. Poderão votar, inclusive no exterior, quase três milhões de filiados. Edinho disputa a presidência do partido com mais três candidatos. Sua vitória é praticamente certa.

A tendência política majoritária no PT o apoia. Assim como Gleisi Hoffmann, atual ministra das Relações Institucionais, que presidiu o partido nos últimos 10 anos. E assim como Lula. Foi ao lado de Edinho que Lula assistiu à tentativa de golpe do 8 de janeiro.

Edinho é tido como um político moderado entre seus colegas do PT. Foi Lula que o escolheu para conduzir o partido nas eleições do próximo ano, as mais complexas e desafiadoras dos últimos anos para o PT. Lula pretende ser candidato a um quarto mandato.

Foi o que o próprio Lula anunciou em visita a uma refinaria da Petrobras no Rio de Janeiro na última sexta-feira (4/7):

“Tem gente que pensa que o governo já acabou. […] Eles não sabem o que eu estou pensando. Então se preparem, porque se tudo estiver como estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito quatro vezes”.

Para pacificar as relações do PT com os demais partidos, diz o editorial da Folha que Edinho terá de combinar antes com Lula. Como se Lula pudesse ser contra a ideia. Nunca foi. Quem governa em minoria no Congresso precisa do apoio de outros partidos.

Não posso garantir que Lula tenha ouvido da boca de Miguel Arraes, que governou Pernambuco três vezes, o que ele fazia para ganhar eleições. Arraes ensinava:

“A gente só se elege com o voto dos outros”.

Sozinha, a esquerda no Brasil jamais elegeu um presidente da República. Lula e Dilma só se elegeram com “o voto dos outros”, e governaram com “o voto dos outros”. No momento, são os partidos da direita que não querem por preço algum dar seus votos a Lula.

A Folha não deve se preocupar: Lula e Edinho jogarão juntos para atrair para seu lado pelo menos a fração da direita que negará seu voto a um candidato bolsonarista, seja ele de raiz ou disfarçado.

