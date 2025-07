A emoção de Daniela Mercury, Zeca Pagodinho e Cissa Guimarães em homenagem a Preta Gil

A cantora Preta Gil foi homenageada por amigos e colegas no Fantástico deste domingo (20/7), data em que faleceu aos 50 anos, nos Estados Unidos, enquanto se preparava para voltar ao Brasil após tratamento contra um câncer. No ar, Daniela Mercury, Zeca Pagodinho e Cissa Guimarães prestaram tributos carregados de emoção à artista, ícone da música e da luta por diversidade e democracia.

Daniela Mercury destacou a importância de Preta para o país e para a comunidade LGBTQIA+: “Você vai continuar a nos inspirar como pessoa, como mulher LGBT, como mulher que acredita nesse país, na democracia. Perdemos você, mas não perdemos sua força e sua inspiração. Que essa dor se transforme em força e luz, porque tá doendo muito perder você hoje. Estou despedaçada com a sua perda. Obrigada, Preta”, declarou.

Zeca Pagodinho também se despediu com carinho da amiga: “Preta, minha querida, vá com Deus e que Deus te receba de braços abertos e com muita paz. Você merece tudo isso”, falou.

Cissa Guimarães relembrou a coincidência da data, que marca também 15 anos da morte de seu filho, Rafael: “Dia 20 de julho, Dia do Amigo… a Pretinha foi lá encontrar com o Rafa, com o Pedro, e nos dá toda essa luz que ela sempre nos deu aqui nessa dimensão e que vai continuar dando. Tô muito triste, mas agradeço muito o aprendizado que a Preta deixou para todo mundo”, iniciou. Em lágrimas, ainda mandou amor à família Gil: “Quero deixar meu amor a toda a família, ao Gil, à Drão, a todo mundo, que eu amo tanto. Uma família que sinto como se fosse minha”, completou.