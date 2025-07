À espera de juros e acordo com EUA, bolsas da Europa fecham no azul

Os principais índices das bolsas de valores da Europa tiveram um dia positivo nesta quarta-feira (23/7) e fecharam no azul, refletindo o maior otimismo dos investidores em relação à possibilidade de um acordo entre União Europeia (UE) e Estados Unidos sobre as tarifas comerciais.

Os índices acionários se mantiveram em alta firme desde o início do pregão, e a Bolsa de Londres bateu um novo recorde intradiário. O setor automotivo europeu também avançou mais de 4%, seu melhor resultado diário em um mês, alavancando pelo acordo comercial entre EUA e Japão, que também impulsionou as bolsas asiáticas.

O mercado financeiro também segue em compasso de espera pela reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que definirá a nova taxa de juros do bloco. O encontro acontece na quinta-feira (24/7).

O que aconteceu

O índice Stoxx 600, que reúne ações de 600 empresas europeias listadas em bolsas, fechou em alta firme de 1,08%, aos 550,22 pontos.

Na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, o índice DAX avançou 0,83%, aos 24,2 mil pontos.

Em Paris, o CAC 40 terminou em forte alta de 1,37%, aos 7,8 mil pontos.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 registrou ganhos de 0,42%, aos 9 mil pontos.

Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,19%, aos 14 mil pontos.

Acordos sobre o tarifaço

O principal destaque do cenário econômico internacional continua sendo o tarifaço comercial imposto pelo governo de Donald Trump, dos EUA, contra diversos países do mundo.

Na terça-feira (22/7), Trump recuou e decidiu baixar a tarifa imposta contra o Japão para 15%, em um acordo classificado pelo presidente dos Estados Unidos como “gigantesco”.

Leia também

Por meio de um comunicado divulgado na rede social Truth Social, o líder norte-americano afirmou que o pacto prevê investimentos japoneses nos EUA na casa dos US$ 550 bilhões. A maior parte do lucro, cerca de 90%, deve ir para os cofres do país, destacou Trump.

Além disso, o presidente dos EUA afirmou que o Japão também deve abrir seu comércio para alguns itens. “Este acordo criará centenas de milhares de empregos – nunca houve nada parecido”, disse o presidente dos EUA. “Talvez o mais importante seja que o Japão abrirá o país ao comércio, incluindo carros e caminhões, arroz e alguns outros produtos agrícolas, entre outros.”

No início do mês, Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre todos os produtos exportados do Japão para os EUA. Anteriormente, no chamado “Dia da Libertação”, a alíquota foi fixada em 24%.

Os investidores continuam acompanhando as negociações entre UE e EUA sobre as tarifas comerciais impostas pelo governo Trump aos países do bloco. Há duas semanas, Trump anunciou a imposição de tarifas de 30% sobre exportações da UE a partir de 1º de agosto.

Juros na Europa

Outro destaque desta semana é a reunião de política monetária do BCE, que decidirá a nova taxa de juros. O encontro está previsto para quinta-feira (24/7).

Em sua última reunião, a autoridade monetária europeia reduziu as taxas de juros em 0,25 ponto percentual. Com isso, a taxa de depósito caiu de 2,25% para 2%; a de refinanciamento, de 2,4% para 2,15%, e a de empréstimos, de 2,65% para 2,4%.