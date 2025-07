À espera de Mel, Bruna Biancardi revela detalhes da segunda gestação

Bruna Biancardi está na reta final da gravidez de Mel, fruto do casamento com o jogador Neymar. Nesta terça-feira (1º/7), por meio de uma interação com os seguidores no Instagram, a influenciadora que já tem uma filha com o craque, Mavi, contou como está se sentindo nesta segunda gestação.

Em uma das perguntas feitas pelos internautas, Biancardi comparou as duas gestações: “A segunda gravidez é mais leve, sem tantas ‘neuras’. E já com uma ideia do que vem pela frente, me sinto mais sensível nessa”, apontou.

Bruna Biancardi compartilha registro da evolução da gravidez nesta sexta-feira (20/6) Reprodução: Instagram/Bruna Biancardi Bruna Biancardi e filha, Mavie Reprodução: Instagram Neymar Jr., Mavie e Bruna Biancardi — Foto: Roberto Filho/Agência Brazil News

Bruna ainda revelou que assim como no nascimento de Mavie, vai “esperar a hora dela”, e não deixou o parto agendado.

Por fim, a influenciadora respondeu sobre a experiência de ser mãe de duas meninas: “Como é ter uma princesa descobrindo o mundo e colorindo o seu?”, perguntou a seguidora. “A melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida”, respondeu a esposa do atleta.