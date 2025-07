À espera do meteoro que vem por aí e da prisão de Bolsonaro

Os que orbitam o planeta Bolsonaro não disfarçam sua alegria com a proximidade do Dia D – 1º de agosto, quando entrará em vigor o tarifaço de 50% aplicado pelo presidente Donald Trump à importação de produtos brasileiros.

Sabem que os efeitos do tarifaço atingirão a todos, inclusive a eles. Mas é o preço a pagar para impedir a condenação de Bolsonaro e a eventual reeleição de Lula no próximo ano. Os mais pobres pagarão com o desemprego; os mais ricos, com menos lucros.

É como se um grande meteoro estivesse prestes a se chocar com o Brasil. Mais sinais de que ele não mudará de direção nem diminuirá de tamanho serão emitidos pelo governo dos Estados Unidos ao longo desta semana. Daí o júbilo dos bolsonaristas.

O governo tentou de todas as maneiras evitar o desastre. Dizem seus críticos que falhou e acordou tarde. Faltou-lhe imaginação e competência para tal. Talvez tenha ficado satisfeito com a taxação de 10%, sendo pego de surpresa com o seu aumento.

É possível, sim. Mas foi Trump que fechou a porta a qualquer esperança de negociação ao vincular o tarifaço à suspensão IMEDIATA do julgamento em curso de Bolsonaro e dos demais golpistas de dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

Leis são leis, e cada país tem as suas. Nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo processado, Trump pôde candidatar-se outra vez a presidente, elegendo-se. Aqui, já condenado por abuso de poder político, Bolsonaro tornou-se inelegível até 2030.

Se condenado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe e outros crimes, será preso e cumprirá pena. Dará adeus a eleição de 2030 e as seguintes. Ponto final na sua carreira política. Sem direito à anistia porque ela contraria a Constituição.

Ou Trump desconhece nossas leis ou decidiu atropelá-las porque acha que pode e que pode tudo por se julgar um imperador. Ora, quantos presidentes americanos não impuseram sua vontade ao mundo? Quantos não derrubaram governos de outros países?

Trump é tão golpista, ou pior, do que Bolsonaro. Porque ele tem por trás a força econômica e militar dos Estados Unidos. Bolsonaro pensou que contaria ao menos com a adesão dos seus ex-companheiros de farda para abolir a democracia. Atirou no pé.

O Brasil, hoje, é mais do que uma paisagem. Nada tem a ver com o país que assistiu bestificado à Proclamação da República, ao golpe de 1930 e ao golpe de 1964. Quem duvidar que teste. Bolsonaro testou. A prisão o aguarda sem redes sociais.

