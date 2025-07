A estratégia do governo Lula para audiência de conciliação sobre o IOF

O governo Lula defenderá nesta terça-feira (15/7), na audiência de conciliação com o Congresso Nacional, no STF, a “integralidade” do decreto que aumentou as alíquotas do IOF.

Na audiência, que está marcada para 15h, o Executivo será representado pessoalmente pelo ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, que teve, inclusive, as férias canceladas por isso.

Embora vá insistir na manutenção do decreto de Lula, que foi derrubado pela Câmara e pelo Senado, integrantes do governo Lula se dizem otimistas com a audiência de conciliação.

O discurso é de que, embora tanto o Congresso quanto o governo defendam seus respectivos atos, a audiência no Supremo será importante para “desenvolver” o diálogo entre as partes.

Na semana passada, ministros de Lula, incluindo Fernando Haddad (Fazenda), se reuniram com Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP) para tratar do tema.

O encontro, que aconteceu na residência oficial do presidente da Câmara, em Brasília, acabou sem acordo entre Executivo e Legislativo em relação ao imbróglio do IOF.