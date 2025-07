A Fazenda 17: Cantores, influencer e ator polêmico são cotados para nova edição

Outro nome considerado quase certo no confinamento é o cantor MC Guimê. Expulso do BBB 23, o funkeiro vive um momento delicado, aguardando a chegada de sua primeira filha com Fernanda Stroschein, e também enfrenta pendências judiciais envolvendo a compra de uma mansão que dividiu com a ex-esposa Lexa.

Artistas com trajetória consolidada

A atriz e cantora Karin Hils, que ganhou projeção no grupo Rouge, surge como forte candidata. Segundo o Portal Leo Dias, há quem afirme que sua participação está “apalavrada”, restando apenas a assinatura do contrato. Se confirmada, será a terceira integrante da formação original do grupo a participar de realities, após Li Martins e Aline Wirley.

Já Alexandre Frota, que anunciou sua saída da vida política, foi visto recentemente na sede da Record, o que intensificou os rumores de que o ex-ator e ex-Casa dos Artistas esteja em vias de integrar o elenco rural.

Personalidades da mídia e influenciadores

A influenciadora digital Camila Loures aparece entre os nomes cotados pela produção. A colunista Fábia Oliveira afirma que, apesar das especulações em edições anteriores, desta vez o nome da criadora de conteúdo é “avaliado com seriedade” pela equipe do reality.

A repórter Monique Arruda, que trabalha no portal Leo Dias e frequentemente viraliza nas redes por seus momentos descontraídos no trabalho, também tem o nome ventilado para o programa. Mesmo sem confirmar, a jornalista não nega negociações e abriu recentemente seu perfil no Instagram, dando indícios de uma movimentação estratégica para exposição de imagem.

Outros nomes especulados

A lista de especulados inclui ainda figuras que costumam dividir opiniões. Fernando Sampaio, ex-participante de A Grande Conquista, ganhou notoriedade por um episódio polêmico durante sua passagem pelo reality da Record, quando protagonizou um conflito com Luana Aragão. A situação o colocou no radar para a nova edição de A Fazenda.

Também aparecem entre os cotados o apresentador Gabriel Cartolano, atualmente no SBT, a cantora e ativista Pepita, a ex-BBB Angélica Ramos, o influenciador Arthur Urach — filho de Andressa Urach —, a atriz Marcella Rica e a jovem MC Melody, cuja participação, segundo o pai, Belinho, tem “chance zero” de se concretizar.

Fonte: Terra

Redigido por ContilNet.