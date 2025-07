“A melhor Expoacre Juruá de todos os tempos”, afirma presidente da FIEAC Zé Adriano

A 20ª edição da Expoacre Juruá, realizada em Cruzeiro do Sul, foi classificada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e deputado federal, Zé Adriano, como a melhor da história. Ele destacou o amadurecimento da feira ao longo dos anos e elogiou a estrutura e a organização da edição 2025.

“Posso dizer que a Expoacre Juruá, nessa 20ª edição, ganhou maturidade. Já fomos muito críticos no passado, em 2019, quando chamamos a atenção do governador Gladson Cameli para a necessidade de valorizar um evento tão importante. Hoje, vemos a grandiosidade dessa edição e a importância que foi dada pelo governo do Estado”, afirmou.

Segundo Zé Adriano, a atual edição bateu recordes históricos, tanto em público quanto no número de empresas formalizadas que participaram da feira. “Certamente houve o maior público já registrado neste local. E também tivemos um recorde no número de CNPJs presentes, o que demonstra o fortalecimento do setor produtivo da região”, completou.

O presidente da FIEAC reforçou o papel das instituições parceiras, como o Sebrae, Fecomércio, SENAI e SENAC, na construção de uma feira mais estruturada e profissional.

“Nós sempre estaremos prontos para contribuir com o melhor. O governo do Estado, a prefeitura de Cruzeiro do Sul e toda a população do Juruá estão de parabéns. Estou muito feliz em participar deste momento que representa uma verdadeira revolução”, acrescentou.

A força do empreendedorismo do Juruá

Zé Adriano também fez questão de ressaltar o potencial produtivo da região. Para ele, o Vale do Juruá possui um “DNA empreendedor” que precisa ser explorado com responsabilidade e respeito. Um dos exemplos citados foi o crescimento da cadeia do café.

“O café virou uma febre aqui, e isso precisa ser aproveitado. É fundamental que o poder público dê condições reais para que os produtores avancem. Precisamos de silos, estradas com melhor acesso, substituição de pontes de madeira por estruturas de concreto e assistência técnica permanente. Se dermos essas condições, o produtor local vai conseguir colocar comida na mesa de todos os acreanos”, defendeu.

Planejamento e segurança

Zé Adriano também elogiou a decisão estratégica do governo estadual de realizar a Expoacre Juruá antes da edição em Rio Branco, fortalecendo a interiorização do desenvolvimento econômico.

“Essa decisão foi acertada e merece reconhecimento. A população local está de parabéns por acolher os visitantes tão bem – até disponibilizando suas casas por conta da lotação dos hotéis. E ainda tivemos um evento com segurança, sem registros de incidentes. Isso é um avanço cultural que precisa ser registrado como um sucesso total para o estado”, concluiu.

Para o presidente da FIEAC, a Expoacre Juruá 2025 marca um divisor de águas na forma como eventos de fomento ao empreendedorismo e à economia regional são organizados no Acre. E a mensagem que deixa é clara: o desenvolvimento sustentável do Juruá passa pelo fortalecimento do setor produtivo e pelo respeito à população que constrói essa região todos os dias.

Veja as fotos: