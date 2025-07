A missão do PT na Câmara após a volta do recesso parlamentar

Após o início do recesso parlamentar de julho na Câmara dos Deputados, lideranças do PT já projetam qual será o grande desafio da bancada para o segundo semestre de 2025.

A avaliação de petistas é de que, embora o governo Lula tenha conseguido um suspiro após o tarifaço e o discurso de “pobres x ricos”, será precisará manter a militância ativa até 2026.

Líder do PT, Lindbergh Farias

Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias

Deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), novo líder do PT na Câmara

Assim, com a aprovação do projetp de reforma do Imposto de Renda, petistas dizem que o governo precisará encontrar outro projeto que sirva como bandeira para manter essa mobilização forte.

Na avaliação de lideranças do PT, o único projeto com esse potencial, até o momento, seria a PEC que prevê o fim da chamada “escala 6×1”, com seis dias de trabalho e apenas um único dia de descanso semanal.

A proposta, entretanto, é considerada de difícil aprovação. Isso porque mexe com boa parte do empresariado em um momento sensível, devido ao tarifaço imposto por Trump a importações brasileiras.

A bancada do PT, no entanto, pretende bater o bumbo sobre o tema. Em 2 de julho, o líder Lindbergh Farias (PT-RJ) protocolou um projeto que modifica a CLT e estabelece 36 horas de trabalho semanais, com escada diária de 8 horas.

Um projeto de lei precisa de menos votos que uma PEC para ser aprovado. Assim, petistas apostam que a proposta protocolada por Lindbergh poderia avançar mais rapidamente na Câmara.