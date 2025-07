“A Mulher da Casa Abandonada”: Vítima fala pela 1ª vez em série do Prime Video

Adaptação para o streaming do famoso podcast trará pela primeira vez o relato da vítima do caso ocorrido nos EUA

Montagem mansão do caso “A Mulher da Casa Abandonada” e Hilda do Santos (Reprodução/Prime Video)

Inspirada no podcast true crime que virou um fenômeno nacional, a série documental “A Mulher da Casa Abandonada”, que conta a história da herdeira paulista que vivia escondida em uma mansão em ruínas, em um bairro nobre de São Paulo, ganhou seu primeiro trailer nesta terça-feira (15/7), em sua versão adaptada para o streaming.

Na prévia, é possível conferir trechos da primeira entrevista de Hilda Rosa dos Santos, a vítima, que foi mantida em situação análoga a escravidão por Margarida Bonetti e o marido nos Estados Unidos por quase 20 anos.

Além do depoimento inédito, a série traz também novas falas de personagens chave da história, como o delegado responsável pelo caso no Brasil e autoridades do FBI, responsáveis por investigar o casal nos EUA.

O jornalista Chico Felitti, criador do podcast “A Mulher da Casa Abandonada”, também participa da produção, com relatos sobre a investigação responsável por desvendar o segredo da herdeira milionária que se isolou na casa de infância para fugir da Justiça do Brasil e dos Estados Unidos.

Margarida Benatti se mudou para os Estados Unidos na década de 1970 e retornou ao Brasil 20 anos depois, após entrar para a lista dos criminosos mais procurados do FBI. Sob a identidade de Mari, a herdeira virou uma espécie de lenda urbana no bairro paulistano de Higienópolis, ficando conhecida por esconder o rosto sob uma espessa camada de pomada branca.

O documentário, que traz reconstruções de cenas emblemáticas do caso e novos depoimentos, chega no dia 15 de agosto ao Prime Video.