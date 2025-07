A música que o Linkin Park não tocará mais após a morte de Chester

Mike Shinoda, compositor e multi-instrumentista do Linkin Park, revelou qual música a banda não voltará a tocar após a morte de Chester Bennington, ex-vocalista do grupo.

Chester morreu em 2017 após tirar a própria vida. Ele lutou contra a depressão e o vício em drogas e álcool por décadas. Agora, quem lidera o Linkin Park é Emily Armstrong, cantando ao lado de Mike.

Em entrevista ao The Guardian, Shinoda contou que ele e os demais integrantes da banda decidiram não tocar mais a canção “One More Light“, que deu título ao álbum lançado em 2017.

“[A música foi escrita] para uma mulher da gravadora com quem trabalhávamos que faleceu. Depois que Chester faleceu, o mundo decidiu que era sobre ele. E então é triste demais para tocar”, explicou.

Turnê do Linkin Park

O Linkin Park deu início a uma turnê mundial, promovendo o álbum From Zero, que inclui três apresentações no Brasil em novembro. Estão na rota as capitais Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Brasília (DF).

