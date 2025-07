‘A tendência é essa’: Gladson confirma apoio a Bittar em dobradinha para o Senado em 2026

Durante entrevista ao ContilNet na transmissão da ExpoAcre 2025, nesta quarta-feira (2), o governador Gladson Cameli voltou a defender a dobradinha com o senador Marcio Bittar na disputa pelo Senado Federal nas eleições de 2026.

Gladson classificou Bittar como “aliado” e afirmou que, com certeza, ele será o candidato ao Senado na chapa governista no próximo pleito. No entanto, o governador ponderou que, antes de oficializar qualquer movimento político, precisa concluir as metas previstas para o seu mandato, que termina em abril de 2026, quando deve deixar o cargo.

“Não adianta eu falar qualquer coisa agora se, quando chegar dezembro, no Natal, eu pegar meu planejamento e ver que não cumpri o que prometi. Mas a tendência é essa (de apoiar a candidatura do Bittar)”, declarou.

Gladson também aproveitou para reafirmar o apoio à vice-governadora Mailza Assis, que deve disputar a reeleição e assumir o governo com a saída dele no próximo ano.