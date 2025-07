Aberson diz que edição de 50 anos da Expoacre será inesquecível: “Maior festa do Acre”

A 50ª edição da Expoacre, lançada oficialmente neste sábado (19), marca o início das comemorações de meio século da maior feira de agronegócio do Acre. Para o secretário de Educação do Estado, Aberson Carvalho, a expectativa é que esta seja a maior e melhor edição já realizada.

“São 50 anos de Expoacre. Essa Expoacre marca meio século da maior festa da população do Acre”, afirmou Carvalho, ao destacar a relevância do evento para a economia e para o setor produtivo.

“Temos perspectivas de vários investimentos do setor industrial e do setor produtivo, garantindo, assim, que se possa trocar não só experiências sobre o que é produzido no Acre, mas também realizar a compra e venda de equipamentos e produtos.”

Segundo o secretário, a edição de 2025 contará com uma programação cultural robusta, que inclui grandes atrações nacionais e a valorização de artistas locais.

“Nosso governador disse que essa é a melhor Expoacre que já houve. E você percebe isso pelos grandes shows e pelo palco que teremos na parte cultural”, destacou.

A abertura oficial será no sábado (26), com a tradicional cavalgada. “Será uma linda festa, organizada especialmente para a nossa população”, completou.