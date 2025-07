Abertura da 1ª edição do Metrópoles Endurance movimenta a capital

Foi dada a largada para um dos novos grandes eventos esportivos de Brasília: o Metrópoles Endurance, realizado no Pontão do Lago Sul.

Neste sábado, 26/7, acontecem as provas de aquathlon (corrida e natação); e no domingo, 27/7, será a vez de os participantes mostrarem talento no triatlo sprint e standard (natação, ciclismo e corrida).

Ainda na programação de hoje, além da Área de Exposição aberta a partir das 10h, serão realizadas duas palestras: às 15h, Paulo Mendes vai falar sobre “Nutrição Esportiva”, no palco principal. Pouco depois, às 17h, será a vez de Leandro Macedo compartilhar um pouco sobre a “História do Triathlon”. No domingo, a Área de Exposição será aberta às 9h. No início da tarde, às 12h30, o evento terá apresentação de Bruno Dourado e Kiko Perez, ex-Natiruts.

Abertura do evento

A abertura da primeira edição do Metrópoles Endurance 2025 foi nessa sexta-feira (25/07) e contou com uma vila, aberta ao público e diversas atrações. Além de estandes com marcas renomadas do cenário esportivo, o espaço teve música ao vivo e palestras voltadas ao segmento.

Ao todo, 650 atletas se inscreveram para as provas, entre competidores profissionais e amadores. Todos os inscritos retiraram um kit, que contém os itens necessários para a disputa das provas.

Coordenador de trade marketing do Atacadão Dia a Dia, Bruno Melo reforça a importância de fazer parte de um evento grande como esse. “O Dia a Dia vem se aproximando cada vez mais do mundo esportivo e, com a parceria no Metrópoles Endurance, enxergamos uma oportunidade de aprender um pouco mais”, pontuou.

O profissional afirma que a visibilidade dentro de eventos desse porte é alta. “Esta é a primeira vez que a nossa marca está presente em um evento de triatlo. E também fechamos parcerias com eventos paralímpicos e olímpicos”, revela.

Representante da marca, Bruno Melo está satisfeito por participar de um evento esportivo de grande porte

Atacadão Dia a Dia é um dos principais parceiros do evento

Com grandes expectativas, Melo afirma que o estande do Dia a Dia contará com fotopoint e ações de parceiros, como a marca de cervejas Heineken.

Já Felipe Xavier, nutrólogo esportivo e sócio-proprietário da clínica Neoliv, ressaltou que a marca já tem o conceito do esporte como essência. “Estamos aproveitando o evento para ampliar nosso leque de serviços voltado a atletas. Hoje inauguramos a nossa fisioterapia”, enfatizou.

Além disso, Felipe conta que na clínica Neoliv há uma grande área totalmente voltada aos esportistas, com esteiras, bicicletas, análise de corrida, pisada e recuperação com bolsas de compressão.

“Trabalhamos com quem já está no esporte e com quem ainda não sabe por onde começar. O foco é transformar a experiência com muita qualidade e tecnologia.” Felipe Xavier, nutrólogo esportivo e sócio-proprietário da clínica Neoliv

Quem visitar o stand da clínica, durante o evento, tem direito a uma avaliação de bioimpedância

Focada na saúde dos atletas, a clínica Neoliv está presente no evento com ativações voltadas ao físico esportivo

Pela primeira vez em evento esportivo de grande porte, Xavier espera divulgar o conceito da clínica com eficiência.

“Entre nossas ativações, estamos oferecendo uma bioimpedância, a fim de já iniciar a análise física corporal. Além da experimentação das botas de compressão, que ajuda na recuperação pós-exercício”, explicou.

O Serviço Social do Comércio (Sesc-DF) também está presente no evento e foi representado por Gustavo Beier, gerente de esporte e lazer do Sesc do Distrito Federal. Segundo ele, o Sesc vem atuando com bastante intensidade nos eventos de corrida do DF, e a experiência no Metrópoles Endurance é a primeira vez em um triatlo.

“Para nós, que atuamos em Brasília como promotores de esporte e saúde, por um preço acessível, hoje está sendo um dia para aumentar ainda mais o leque de oportunidades”, diz Beier. Como incentivo para quem quer se manter em movimento, o gerente reforça que o grupo Sesc tem clubes de corrida em todas as unidades com preços acessíveis.

“Nossas corridas, que podem servir como treinos para uma competição como a Endurance, têm percursos que vão de 3 km até 21 km. Ou seja, a gente oferece oportunidades de crescimento e evolução dentro das provas.” Gustavo Beier, gerente de esporte e lazer do Sesc do Distrito Federal.

Promotor de esporte e saúde, o Sesc está presente no evento anunciando a Corrida nas Pontes

A equipe está preparada para dar todo o suporte tanto para quem está começando quanto para quem já é atleta profissional

Sesc nas Pontes

Equipe Sesc-DF no Metrópoles Endurance

O presidente do sistema OCB/DF, Remy Gorga, compartilha do mesmo sentimento de alinhamento dos demais parceiros. Para ele, é sempre importante apoiar eventos que estimulam atividade física. “Afinal, o Sescoop tem entre os objetivos levar saúde para a vida das pessoas”, complementa.

Na visão de Remy, participar de eventos como o Metrópoles Endurance faz com que o público entenda o que é o cooperativismo. “Existem cooperativas de crédito, transporte, saúde, agropecuária, mas ainda são desconhecidas por boa parte das pessoas, que não sabem que todas fazem parte do desenvolvimento das comunidades”, explica.

O sistema de cooperativas vai oferecer, entre as ativações para o público, massagem aos atletas

O presidente do sistema OCB/DF, Remy Gorga, reforça a importância de participar de um evento esportivo, que contribui diretamente para a saúde

Quanto às ativações da marca durante o evento, a analista de marketing do sistema OCB, Kátia Rocha, revela que, além de massagem para os atletas, quem passar pelo estande poderá fazer fotos que serão impressas.

Programação

Sábado (26/07)

8h – Largada do Aquathlon.

9h30 – Largada da prova de Águas Abertas 3 km.

11h30 – Largada da prova de Águas Abertas 1 km.

Das 10h às 19h – Área de Exposição aberta com todos os estandes funcionando.

Das 10h às 19h – Discotecagem contínua do DJ Nilo Zika entre largadas, chegadas e premiações parciais.

15h – Palestra “Nutrição Esportiva”, ministrada por Paulo Mendes, no palco principal.

17h – Palestra “História do Triathlon”, com Leandro Macedo, no palco principal.

Domingo (27/07)

6h15 – Largada do Triatlo Sprint.

7h – Largada do Triatlo Standard.

Das 9h às 14h – Área de Exposição em pleno funcionamento; ativações de marcas e serviços especializados.

10 h – Cerimônia de premiação geral no palco principal.

12h30 – Apresentação Bruno Dourado e Kiko Peres com duração de 1h30.

16h – Encerramento oficial do evento e início da desmontagem.

20h – Encerramento das atividades do dia.

Durante todo o período: trilha sonora oficial comandada pelo DJ Nilo Zika.

Metrópoles Endurance

O novo projeto do Metrópoles é realizado em parceria com o Inbras e Sol Nascente e tem apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur). A competição inédita conta com a parceria do Sesc, da Clínica Neoliv, do Atacadão Dia a Dia, da marca Monster, do Sistema OCB/DF e do Pontão do Lago Sul.