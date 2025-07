Abertura da Expoacre 2025 será realizada junto com a largada da Cavalgada, anuncia governo

O Governo do Acre confirmou nesta quarta-feira (23) uma novidade para a Expoacre 2025: a abertura oficial do evento acontecerá simultaneamente à largada da tradicional Cavalgada, neste sábado, dia 26 de julho.

Diferente dos anos anteriores, quando os eventos eram realizados em momentos e locais distintos, a solenidade de abertura e a saída dos cavaleiros acontecerão no mesmo local e horário — às 8h, no Calçadão da Gameleira, no centro de Rio Branco.

A mudança foi definida em reunião de planejamento com os organizadores da feira e representantes do governo. Até o ano passado, a abertura oficial era realizada no Parque de Exposições, enquanto a Cavalgada partia da Gameleira, em horários diferentes.

A cerimônia contará com as presenças já confirmadas do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis, além de autoridades estaduais e expositores.