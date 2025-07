Abertura do rodeio em touros marca noite de emoção e tradição na Expoacre 2025

Com presença de autoridades, realeza do rodeio e grande público, a tradicional disputa entre peões e touros teve início na noite desta segunda-feira (28), na Arena de Rodeio do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. A abertura oficial do rodeio da Expoacre 2025 contou com show pirotécnico, música e muita animação, marcando o começo de uma das atrações mais esperadas da 50ª edição da feira.

O governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis e o secretário de Estado de Agricultura, Luís Tchê, participaram da cerimônia, ao lado de outras figuras políticas do Acre. Também estiveram presentes as representantes da realeza do rodeio: a Rainha Camila Assunção, a Princesa Miriane Rodrigues e a recém-eleita Madrinha dos Peões, Sandy Andrade.

A competição reunirá 52 peões, sendo 40 deles naturais do Acre. Cruzeiro do Sul lidera com seis inscritos, seguido por Rio Branco (5), Sena Madureira, Porto Acre e Assis Brasil (com 4 cada). Também há representantes de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso.

A programação do rodeio segue até quinta-feira (31), quando será conhecido o grande campeão, que levará para casa uma caminhonete zero quilômetro.