Açaí, pupunha e farinha: Gleici divulga produtos do Acre em nova campanha da Bombril

A influenciadora acreana Gleici Damasceno, vencedora do Big Brother Brasil 18, protagonizou uma campanha publicitária para a tradicional marca Bombril, divulgada em seu perfil no Instagram. No vídeo, Gleici mistura elementos da cultura do Acre com humor e espontaneidade, reforçando sua identidade regional em uma ação de alcance nacional.

No início da propaganda, a ex-BBB abre a mala e apresenta produtos típicos da região Norte: farinha de tapioca, calda de tucupi, pupunha, bombom de cupuaçu e, claro, o açaí. “Eu vou mostrar pra vocês o que eu trago na mala quando eu volto do Acre. Olha só”, diz ela, enquanto exibe os itens.

Em seguida, Gleici prepara uma tigela de açaí com farinha e, num tom descontraído, brinca com a própria fama de desastrada ao derramar o alimento na blusa branca. É nesse momento que a marca entra em cena: ela recorre ao tira-manchas Mon Bijou, um dos produtos do grupo Bombril, para remover a sujeira. “Não tem mancha do dia a dia que ele não resolva. É só aplicar, dar uma esfregadinha e pronto”, afirma a influenciadora.

Com bom humor, a acreana encerra o vídeo com a frase: “Porque é mais do que bom, gente. É Bombril. E eu tenho muito orgulho de fazer parte aí desse squad.”

A ação publicitária foi bem recebida pelo público, que elogiou a forma criativa como Gleici valorizou sua origem enquanto promovia a marca. A parceria também destaca o crescente protagonismo de influenciadores da Região Norte no mercado nacional de publicidade.