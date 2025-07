Ação de Saúde leva mais de 200 atendimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social na Baixada da Sobral

A Igreja Nova Aliança Church, a Associação Alcance e o Instituto Afam realizaram hoje uma grande ação de saúde em parceria com o hospital Pronto Clínica, cartão Pré Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. O evento aconteceu na sede das três instituições, localizada na Estrada da Floresta, 16.651, bairro Floresta Sul, e beneficiou famílias em situação de vulnerabilidade social que residem nos bairros do entorno, como Cabreúva, Sobral, Bahia I e II, Vila Betel, Palmeiral e João Eduardo.

A iniciativa ofereceu atendimentos gratuitos em oito especialidades de saúde, com previsão de ultrapassar a marca de 600 atendimentos ao longo do dia. A ação contou com a participação de médicos de diversas áreas, enfermeiros, técnicos em enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, oftalmologistas e dentistas, todos atuando de forma voluntária.

Entre os serviços prestados estiveram consultas médicas, avaliação nutricional, aferição de pressão arterial, atendimento odontológico, atendimento pediátrico, orientação fisioterapêutica e exames oftalmológicos. As equipes também realizaram atividades preventivas e orientações sobre cuidados com a saúde.

De acordo com os organizadores, a proposta da ação foi aproximar os serviços de saúde das famílias que enfrentam dificuldades de acesso, oferecendo acolhimento e atenção humanizada. “Nosso objetivo é cuidar das pessoas e proporcionar acesso à saúde de qualidade, principalmente para quem mais precisa”, destacou a coordenação do evento.

A ação contou ainda com o apoio de dezenas de voluntários, do cartão Pré Saúde, hospital Pronto Clínica e da Secretaria Municipal de Saúde, que garantiu suporte técnico e logístico à iniciativa.