Ação policial resulta na prisão de três suspeitos e um adolescente que liderava grupo criminoso

Três adultos foram presos e um menor foi apreendido durante uma operação integrada das polícias Civil e Militar, realizada na manhã desta quarta-feira, (16) na zona rural do município de Porto Walter, no interior do Acre. A ofensiva é parte de uma força-tarefa intensificada nos últimos dias também em Marechal Thaumaturgo, com foco no combate ao crime organizado e à violência em comunidades de difícil acesso.

A operação teve início ainda na madrugada, por volta das 3h, quando as equipes se dirigiram até a comunidade Besouro, onde localizaram uma residência utilizada como esconderijo pelo grupo criminoso. No local, os policiais apreenderam duas pistolas, um revólver calibre .30, quatro celulares, um rádio comunicador e seis relógios estes últimos com suspeita de serem produtos de roubo ou furto.

Entre os detidos, dois já tinham mandados de prisão em aberto. Já o menor apreendido, segundo a polícia, liderava o grupo e será responsabilizado por um ato infracional análogo ao crime de tortura, praticado contra um homem conhecido como “Cuiú”. Ele teve um auto de apreensão lavrado e o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário.

O delegado José Obetânio, responsável pela operação, destacou que os envolvidos vinham praticando diversos crimes nas regiões de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, incluindo roubos e assaltos que aterrorizavam a população local. “Retiramos das ruas indivíduos que vinham espalhando medo nas comunidades. A liderança exercida pelo menor apreendido mostra o quanto a atuação desses grupos pode ser perversa”, afirmou.

Há pouco mais de uma semana, a Polícia Civil reforçou a atuação nos municípios isolados da região, com o envio de uma equipe chefiada pelo delegado Marcílio Laurentino. O delegado-geral da PCAC, José Henrique Maciel, enfatizou que a presença da polícia em áreas remotas é uma demonstração do compromisso da instituição com a segurança pública. “A distância não será barreira. Onde houver crime, estaremos presentes com firmeza e resultado”, declarou.

Embora a operação tenha alcançado êxito com as prisões desta quarta-feira, as investigações seguem em curso. As equipes permanecem em diligência e novas capturas podem ser realizadas nos próximos dias.