Acidente entre carro e carreta deixa homem ferido no interior do Acre

Na tarde desta terça-feira, (15) um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta ocorreu na zona rural de Manoel Urbano, próximo a um frigorífico da região.

A colisão envolveu Roberto, residente da comunidade do km 13, que dirigia seu próprio automóvel no momento em que bateu contra a carreta. Testemunhas relataram que ele sofreu ferimentos moderados.

O atendimento inicial foi prestado ainda no local da batida. Posteriormente, Roberto foi levado para a Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano, onde passou por avaliação médica mais completa. Apesar do acidente, seu quadro de saúde é considerado estável.