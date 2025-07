Acidente entre carro e carreta em rotatória deixa trânsito lento no bairro Distrito Industrial

Nesta quarta-feira (3), um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio causou um leve congestionamento na rotatória da Coca-Cola, localizada nas proximidades da Universidade Federal do Acre (Ufac), no Distrito Industrial.

A carreta estava em percurso dentro da rotatória quando acabou colidindo com o carro de passeio. O impacto deixou o veículo menor parcialmente amassado. Apesar do susto, não houve registro de feridos. No entanto, o acidente gerou lentidão no tráfego, especialmente para os motoristas que seguiam no sentido ao Distrito Industrial.