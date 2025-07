Acidente entre carros e moto interdita parcialmente via no Isaura Parente, em Rio Branco

Um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta foi registrado no início da noite desta segunda-feira (21), no bairro Isaura Parente, em Rio Branco, nas proximidades do supermercado Mercale. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações, o impacto aconteceu em um dos cruzamentos da região, gerando lentidão no trânsito, que ficou parcialmente interrompido por alguns minutos. A motocicleta foi a mais atingida, mas o condutor não sofreu lesões graves.

Os motoristas permaneceram no local e aguardaram a chegada da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) para o registro da ocorrência e a liberação da via.