Acidente entre dois carros e uma moto é registrado em rotatória de Rio Branco

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quarta-feira (31), na rotatória do bairro Aviário, em Rio Branco.

Não há muitas informações além do vídeo registrado mostrando os carros parados e o ciclista no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao condutor da moto. Agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) estiveram no local para organizar o fluxo de veículos e evitar novos incidentes.

O acidente chama atenção para os riscos frequentes nas rotatórias de grande movimento, como a do Aviário, que liga importantes vias da cidade. As causas da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades de trânsito.