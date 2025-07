Acidente entre moto e caminhonete deixa homem ferido no acesso à arena de rodeio no Juruá

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete deixou um jovem gravemente ferido na noite deste sábado (5), nas proximidades do acesso à área de rodeio da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que realizou o primeiro atendimento no local, o motociclista teve uma das pernas fraturadas devido ao impacto da colisão. Ele foi socorrido e encaminhado de forma urgente ao Hospital Regional do Juruá, onde permanece sob cuidados médicos.

Segundo relatos preliminares, tanto a moto quanto a caminhonete seguiam no mesmo sentido quando, em uma das curvas próximas à arena, o acidente aconteceu. As circunstâncias exatas do sinistro ainda serão apuradas.

A região onde ocorreu o acidente concentra grande fluxo de veículos e pedestres durante a realização da feira, especialmente nos horários das atrações principais, como os rodeios e shows.

Veja o vídeo: