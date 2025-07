Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete foi registrado na tarde deste domingo (27), na Avenida Ceará, em frente ao Palácio do Comércio, em Rio Branco (AC).

Imagens feitas no local mostram um homem caído no chão, com ferimentos graves. Ainda não há confirmação oficial sobre o número de feridos ou o estado de saúde das vítimas.

Equipes de socorro foram acionadas e isolaram a área para atendimento e controle do tráfego. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas.